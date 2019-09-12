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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Abrakadabra’ başladı

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‘Abrakadabra’ başladı

Yapı Kredi Bankası, kuruluşunun 75’inci yılı etkinlikleri kapsamında Halil Altındere’nin ‘Abrakadabra’ isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü dünyaca tanınan bağımsız küratör, eleştirmen ve MAXXI Müzesi Direktörü Hou Hanru’nun üstlendiği Halil Altındere’nin ‘Abrakadabra’ sergisi 3 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, serginin açılışında yaptığı konuşmada “Bundan 75 yıl önce Yapı Kredi’yi kuran Kazım Taşkent ekonomiye katma değer yaratma çabasına en başından itibaren kültür ve sanat hamiliğini de eklemişti. Taşkent, bir kültür-sanat hamlesi başlattı. ‘Biz kültür ve sanatın bankası olacağız’ diyen Kâzım Taşkent, ‘Yapılan her şey Türkiye’nin daha çağdaş bir hale gelmesine katkıda bulunmalı’ ilkesinden hareket ediyordu” dedi.

İSTİKLAL CADDESİ GİBİ

Halil Altındere sanat hayatında yaklaşık 20 yılı geride bıraktığını ve ilk defa bu denli kapsamlı bir sergi yaptığını belirterek, “Abrakadabra, yaratıcılık ve absürdün bir arada bulunduğu sokak ve popüler kültürden öğeler taşıyor. Bu sergiyi hareketin asla azalmadığı İstiklal Caddesi’nin tam kalbinde gerçekleştirmekten dolayı mutluyum. İstiklal Caddesi, her tür ideoloji, cinsiyet ve kimlikten insanı görebileceğiniz bir yer olmasıyla beni daima besleyen bir yer. Yapı Kredi Kültür Sanat’da galerinin ana salonu dışındaki yerler aynı bu caddenin dar ve uzun sokakları gibi koridorlardan oluşuyor. Biz de sergide koridorların kendisini birer sokak gibi algılayıp eserleri o şekilde konumlandırdık” dedi.

Abrakadabra sergisi boyunca sihirbaz Kubilay ‘QB’ Tunçer, çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara özel olarak sergi salonunda sihir – sanat ilişkisini sorgulayan performanslar ve söyleşiler gerçekleştirecek.

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