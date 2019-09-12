‘Abrakadabra’ başladı
Yapı Kredi Bankası, kuruluşunun 75’inci yılı etkinlikleri kapsamında Halil Altındere’nin ‘Abrakadabra’ isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.
Küratörlüğünü dünyaca tanınan bağımsız küratör, eleştirmen ve MAXXI Müzesi Direktörü Hou Hanru’nun üstlendiği Halil Altındere’nin ‘Abrakadabra’ sergisi 3 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, serginin açılışında yaptığı konuşmada “Bundan 75 yıl önce Yapı Kredi’yi kuran Kazım Taşkent ekonomiye katma değer yaratma çabasına en başından itibaren kültür ve sanat hamiliğini de eklemişti. Taşkent, bir kültür-sanat hamlesi başlattı. ‘Biz kültür ve sanatın bankası olacağız’ diyen Kâzım Taşkent, ‘Yapılan her şey Türkiye’nin daha çağdaş bir hale gelmesine katkıda bulunmalı’ ilkesinden hareket ediyordu” dedi.
İSTİKLAL CADDESİ GİBİ
Halil Altındere sanat hayatında yaklaşık 20 yılı geride bıraktığını ve ilk defa bu denli kapsamlı bir sergi yaptığını belirterek, “Abrakadabra, yaratıcılık ve absürdün bir arada bulunduğu sokak ve popüler kültürden öğeler taşıyor. Bu sergiyi hareketin asla azalmadığı İstiklal Caddesi’nin tam kalbinde gerçekleştirmekten dolayı mutluyum. İstiklal Caddesi, her tür ideoloji, cinsiyet ve kimlikten insanı görebileceğiniz bir yer olmasıyla beni daima besleyen bir yer. Yapı Kredi Kültür Sanat’da galerinin ana salonu dışındaki yerler aynı bu caddenin dar ve uzun sokakları gibi koridorlardan oluşuyor. Biz de sergide koridorların kendisini birer sokak gibi algılayıp eserleri o şekilde konumlandırdık” dedi.
Abrakadabra sergisi boyunca sihirbaz Kubilay ‘QB’ Tunçer, çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara özel olarak sergi salonunda sihir – sanat ilişkisini sorgulayan performanslar ve söyleşiler gerçekleştirecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle