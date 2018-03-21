â€˜Abla ve KardeÅŸleriâ€™ mÃ¼zayedeye Ã§Ä±kÄ±yor

TÃ¼rk Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÄ±nÄ±n Ã¶nemli ustalarÄ±ndan Burhan DoÄŸanÃ§ayâ€™Ä±n ikisi tuval toplam 10 eseri de mÃ¼zayedenin Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturuyor. â€˜Kurdele Serisiâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k ebatlÄ± tuval yapÄ±tlarÄ±ndan 1979 tarihli â€˜Light My Fireâ€™ 450-750 bin, daha erken dÃ¶nemine ait 1970 tarihli â€˜Bending Flap On Brik Wallâ€™ isimli tuval yapÄ±tÄ± ise 170-250 bin TL tahmini fiyat aralÄ±ÄŸÄ± ile satÄ±ÅŸta olacak.

AKYAVAÅžâ€™TAN GÃœNSURâ€™AÂ

MÃ¼zayedede eserleri satÄ±ÅŸa sunulan sanatÃ§Ä±lar arasÄ±nda Erol AkyavaÅŸ, Cevat Dereli, Nejad Melih Devrim, MÃ¼bin Orhon, Selim Turan, HakkÄ± AnlÄ±, Abidin Dino, Fikret Mualla, Adnan Ã‡oker, Ã–mer UluÃ§, Ferruh BaÅŸaÄŸa, GÃ¼ngÃ¶r Taner, Mustafa Ata, Zekai OrmancÄ±, Devrim Erbil, Mehmet GÃ¼leryÃ¼z, Komet, Ergin Ä°nan, Cihat Burak, Burhan Uygur, ÅžÃ¼kriye Dikmen, Orhan Peker, Nedim GÃ¼nsur, Nuri Ä°yem ve Bedri Rahmi EyÃ¼boÄŸlu da bulunuyor. Aziz Karadeniz tarafÄ±ndan yÃ¶netilecek olan 43. Beyaz MÃ¼zayede saat 14.00â€™te Swissotelâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek. www.beyazart.com