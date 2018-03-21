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    â€˜Abla ve KardeÅŸleriâ€™ mÃ¼zayedeye Ã§Ä±kÄ±yor

    HÃ¼rriyet Haber
    21.03.2018 - 23:17 | Son GÃ¼ncelleme:

    BEYAZ MÃ¼zayedeâ€™nin 25 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi mÃ¼zayedesinde 125 sanatÃ§Ä±nÄ±n 239 eseri satÄ±ÅŸa sunulacak. Toplam 120 adet tuval eseri olduÄŸu bilinen Ã§aÄŸdaÅŸ figÃ¼r resminin Ã¶nde gelen ustalarÄ±ndan NeÅŸet GÃ¼nalâ€™Ä±n meÅŸhur â€˜Abla ve KardeÅŸleriâ€™ adlÄ± eseri 550-850 bin TL tahmini fiyat aralÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼zayedede olacak. Son dÃ¶nem mÃ¼zayedelerin Ã¶ne Ã§Ä±kan ismi Fahrelnissa Zeidâ€™in de 4 adet portre eseri satÄ±ÅŸa sunulacak. 1960â€™lÄ± yÄ±llarda Parisâ€™te dÃ¶nemin en Ã¶nemli sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Zeidâ€™e de sergiler aÃ§mÄ±ÅŸ ve sonradan mÃ¼ze kurmuÅŸ Dina Viernyâ€™yi resmettiÄŸi â€˜Dinaâ€™ isimli portre yapÄ±tÄ± 450-650 bin, ÃœrdÃ¼n dÃ¶nemine ait â€˜Ã‡erkes Gelinâ€™ 500-800 bin, sanat eleÅŸtirmeni Meg Abu Hamdanâ€™Ä± resmettiÄŸi â€˜Lady in Redâ€™ 400-600 bin ve â€˜Zainabâ€™ tablosu 250-350 bin TL tahmini fiyat aralÄ±klarÄ± ile koleksiyonerlerin beÄŸenisine sunuluyor.

    TÃ¼rk Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÄ±nÄ±n Ã¶nemli ustalarÄ±ndan Burhan DoÄŸanÃ§ayâ€™Ä±n ikisi tuval toplam 10 eseri de mÃ¼zayedenin Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturuyor. â€˜Kurdele Serisiâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k ebatlÄ± tuval yapÄ±tlarÄ±ndan 1979 tarihli â€˜Light My Fireâ€™ 450-750 bin, daha erken dÃ¶nemine ait 1970 tarihli â€˜Bending Flap On Brik Wallâ€™ isimli tuval yapÄ±tÄ± ise 170-250 bin TL tahmini fiyat aralÄ±ÄŸÄ± ile satÄ±ÅŸta olacak.

    AKYAVAÅžâ€™TAN GÃœNSURâ€™AÂ

    MÃ¼zayedede eserleri satÄ±ÅŸa sunulan sanatÃ§Ä±lar arasÄ±nda Erol AkyavaÅŸ, Cevat Dereli, Nejad Melih Devrim, MÃ¼bin Orhon, Selim Turan, HakkÄ± AnlÄ±, Abidin Dino, Fikret Mualla, Adnan Ã‡oker, Ã–mer UluÃ§, Ferruh BaÅŸaÄŸa, GÃ¼ngÃ¶r Taner, Mustafa Ata, Zekai OrmancÄ±, Devrim Erbil, Mehmet GÃ¼leryÃ¼z, Komet, Ergin Ä°nan, Cihat Burak, Burhan Uygur, ÅžÃ¼kriye Dikmen, Orhan Peker, Nedim GÃ¼nsur, Nuri Ä°yem ve Bedri Rahmi EyÃ¼boÄŸlu da bulunuyor. Aziz Karadeniz tarafÄ±ndan yÃ¶netilecek olan 43. Beyaz MÃ¼zayede saat 14.00â€™te Swissotelâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek. www.beyazart.com

    Etiketler: Abla ve KardeÅŸleri , gazetehaberleri , BEYAZ MÃ¼zayede
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