ABD dizilerinde bir ilk: Trans süper kahraman geliyor
ABD’deki the CW adlı televizyon kanalı ilk LGBTİ süper kahraman Batwoman dizisinin ardından şimdi de 'Supergirl' dizisine trans karakteri dahil etmeye hazırlanıyor.
ABD'de 2015’ten bu yana CW ekranlarında devam eden 'Supergirl' dizisi, yeni sezonunda izleyicinin karşısına ilk kez bir trans karakter çıkaracak.
İnsanların ne zaman öleceğini öngörebilme yeteneğine sahip Dreamer isimli yeni karakter, süper kahraman aleminin ilk trans karakteri olacak.
DC Comics çizgi romanlarında Dream Girl adıyla da bilinen Nura Nal karakterinden uyarlanan ve dizide yeni kahramanı oynamak için seçilen isim de genç aktivist Nicole Maines oldu.
Bantmag’in haberine göre yapılan açıklamalarda söz konusu karakter, “Başkalarını korumak için şiddetli bir dürtüye sahip trans bir kadın” olarak tanımlanıyor.
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