8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı ilk kez yönetecek olan Şef Vesna Souc yönetiminde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 8 Mart Perşembe ve 9 Mart Cuma akşamları gerçekleşecek olan konser, Ludwig van Beethoven’ın sevilen eserlerinden ‘Opus 61 Numaralı Re Majör Keman Konçertosu’ ile başlayacak. Konçertoyu Gürcü asıllı Türk vatandaşı 22 yaşındaki yetenekli kemancı Veriko Tchumburidze yorumluyor. 2012 yılında 7. Uluslararası Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’nda birinci olmasıyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken Tchumburidze, 2016’da da prestijli yarışmalardan 15. Uluslararası Henryk Wieniawski Keman Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Konserin ikinci bölümünde Felix Mendelssohn’un ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ müzikseverlere sunulacak. Eserin sololarını genç ve başarılı opera sanatçıları soprano Simge Büyükedes, alto Asude Karayavuz seslendirirken Devlet Tiyatrosu sanatçıları Deniz Gökçe Koçman ve Olcay Kavuzlu anlatıcı olarak sahne alacak. Çiğdem Aytepe yönetiminde çalışmalarını sürdüren Donizetti Klasik Müzik Ödülleri kapsamında ‘Yılın Korosu’ Ödülü sahibi Saygun Filarmoni Korosunun kadın sesleri de konsere renk katacak.

Konser biletlerine CSO gişelerinden, Dost Music Center’dan ve www.biletinial.com’dan ulaşılabilir.

‘LÜKÜS HAYAT’ ÜCRETSİZ OLARAK SAHNEDE

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), sahnelendiği ilk günden bu yana kapalı gişe oynanan ‘Lüküs Hayat’ operetini, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak perşembe akşamı saat 20.00’de ücretsiz olarak sahneliyor. Mersin Kültür Merkezi’nde izlenebilecek eserin rejisörlüğünü Haldun Dormen yaparken, orkestra şefliğini ise Aytuğ Ülgen üstleniyor. Dekor tasarımı Seyhan Atamer’e, kostüm tasarımı Nursun Ünlü’ye koreografisi Serbülent Biçer’e, ışık tasarımı ise Tarı Deniz’e ait olan eserde MDOB solistleri sahne alacak. Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen ve Türk tiyatrosunun klasik eserleri arasında yer alan ‘Lüküs Hayat’, Türk toplumunun batı ile yüzleşmesi ve bu çerçevede yaşanan gülünçlükleri sahneye taşıyor.