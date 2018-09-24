74 bin kişi gezdi
Farklı coğrafyalardan çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren 13. Contemporary Istanbul'u (CI), 5 günde 74 bin kişi gezdi.
Akbank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği sanat fuarı sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, bu yıl 22 ülkeden 83 galeri katıldı. 400'ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseri ise sanatseverlerle buluştu. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Bu yıl, geçen yıllara kıyasla, İstanbul'u ve fuarı ziyaret eden koleksiyoncu ve ziyaretçi sayısında önemli bir artış oldu. Gösterilen bu ilgi, dünyadan İstanbul'a olan ilginin arttığını ve şehrin sanat ortamının ilgiyi çeker şekilde geliştiğini göstermektedir" dedi.
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