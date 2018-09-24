74 bin kişi Contemporary İstanbul’a akın etti

Farklı coğrafyalardan çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren 13. Contemporary İstanbul , Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 23 Eylül tarihine kadar ziyarete açık olan fuarda, 54’ü yurtdışından olmak üzere 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseri yer aldı.

Kapanış gününde Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, İstanbul’un bölgede önde gelen sanat merkezlerinden biri olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Güreli sözlerine şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen bu yıl da fuarımızı başarıyla düzenledik. Bu yıl, geçen yıllara kıyasla, İstanbul’u ve fuarı ziyaret eden koleksiyoncu ve ziyaretçi sayısında önemli bir artış oldu. Gösterilen bu ilgi, dünyadan İstanbul’a olan ilginin arttığını ve şehrin sanat ortamının ilgiyi çeker şekilde geliştiğini göstermektedir. Yurtdışından gelen koleksiyoncuların yanı sıra Türkiyeli koleksiyoncuların ve ziyaretçilerin ilgisi ise İstanbul’a ve sanat çevrelerine beslediğimiz güvenin bir kanıtı oldu. Yakaladığımız ilgiyi gelecek yıl da sürdürmeye kararlıyız. Türkiye’deki sanat üretiminin artması, sanat piyasasının çeşitlenip büyümesi, ülkemizin ve İstanbul’un itibarına ve marka değerine katkı yaparken iş dünyasını birleştirici, yaklaştırıcı rolü ile de ekonomik ilişkilerin büyümesini sağlamaktadır. Contemporary İstanbul, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızda devam edeceğiz. ”

Fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm ile Avrupa Birliği eski Bakanı Ömer Çelik ise “Fuara her geldiğimde insanın ufkunu açan bir ortamla karşılaşıyorum. Kişisel olarak da faydalandığım fuarın gördüğü ilgiden de ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum. Hem Türkiye hem de yurtdışından Contemporary İstanbul’a bu kadar büyük bir ilginin olması Türkiye için çok önemli. Arkasında çok büyük bir emek olan Contemporary İstanbul, her sene Türkiye için büyük bir işe imza atıyor ve hepimizin ilgilenmesi gereken, destek vermesi gereken bir ortam oluşturuyorlar” dedi.

Contemporary İstanbul’u 2007 yılından bu yana kesintisiz destekleyen Akbank’ın yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Contemporary İstanbul’un dünyanın en önemli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olduğunu belirtti ve ekledi: “Contemporary İstanbul’un, bugün, yıllar önce koyduğumuz hedefe ulaşmasından mutluluk duyuyoruz. İstanbul artık dünyada çağdaş sanatın kalbinin attığı önemli merkezlerden biri; bu da hepimize gurur veriyor. Yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin yanı sıra Contemporary Istanbul fuarı, hem uluslararası konuşmacıları hem de farklı ülkelerden katılan galerileriyle şehrin ilgi ve odak noktası oluyor. Contemporary Istanbul’un sadece fuarı değil bütün ülkemizi uluslararası alanda büyük bir başarıyla temsil etmesi ve tanıtması gerçekten çok önemli. Bu sene 70. yılını kutladığımız Akbank’ın, kültür sanat alanında yürüttüğü çalışmaların en uzun soluklularından biri olan Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz.”