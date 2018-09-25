7.5 milyon yıllık fosile alçı ceket
Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı civarında çoban Murat Adıyaman’ın, geçen yıl keçilerini otlattığı sırada arazide bulduğu devasa boyutlardaki kemikleri, yetkililere bildirmesiyle ilk kez gün yüzüne çıkarılan ve geçen hafta yenileri bulunan fosiller, laboratuvar incelemeleri için Kayseri Bilim Merkezi’ne nakledildi.
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu’nun önderliğinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan file ait alt çene ve kalça kemiği fosilleri, “alçı ceket” yöntemi ile kaplanarak taşınması gerçekleştirildi. Bu yöntemde, zarar görmemesi için üzeri yalıtılan ve alçılı bezle kaplanan fosiller güvenli şekilde nakledilebiliyor.
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