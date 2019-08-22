56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular 26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması bu yıl uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışma, 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak ve başvurular 16 Eylül’de sona erecek. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema sektörüne bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde destek sağlayacak.
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