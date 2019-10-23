5 ay sinema sonra ekran

Yeni Sinema Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Filmlerin TV ve dijital platformlarda ne zaman gösterime gireceği de düzenlemeler arasında yer aldı. Yönetmeliğe göre bir film gösterim tarihinden itibaren 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlarda gösterilemeyecek. 2019’un en çok izlenen yapımı olan ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’ filmi gösterime girdikten kısa bir süre sonra Netflix’te yayınlanmış ve sinema salonu işletmecileri tepki göstermişti. Yönetmelikte sinema sektörü için birçok önemli düzenleme yer alıyor.

SALONLARA YAZILIM ŞARTI

Sinema salonu işletmecileri; sinema salonlarına, gösterilen filmlere, sinema biletlerine ilişkin bilgiler ile bakanlıkça talep edilen diğer bilgilerin gerçeğe uygun olarak iletimi için bakanlıkça belirlenen yeterlikteki donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlü olacaklar. Ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eşzamanlı olarak toplandığı uygulama sektör paydaşlarının kullanımına açılacak. Bu sayede bilgi paylaşımı hususunda şeffaflık sağlanırken paydaşların güvenilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlanacak. Elde edilen istatistikler sektörel raporlamalarda kullanılacak.

REKLAMLAR 15 DAKİKA

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika; fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakika olacak. Bakanlık tarafından uygun görülen kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşmayacak.

PROMOSYONLAR BİTTİ

Sinema salonu işletmecileri ya da sinema bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetlerinde bulunamayacaklar. Yapımcı veya dağıtımcıdan yazılı onay almak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören öğrenci gruplarına satılan biletler toplu satış, kampanya ve promosyon olarak değerlendirilmeyecek. Bilet satış bedelini etkilemeyen, ücretsiz giriş hakkı sağlamayan üyelik kartı uygulamaları abonelik olarak görülmeyecek.

HALK GÜNÜ HAFTADA İKİ

Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde “belirli yaş ve üzeri bileti”, “engelli bileti”, “şehit yakını ve gazi bileti”, “halk günü bileti”, “internet bileti”, “kamu meslek grubu bileti”, “öğrenci bileti” ve “sabah seansı bileti” türlerinde indirim yapabilecek. Sinema seyircisinin büyük rağbet gösterdiği halk günü bundan böyle haftada iki gün olarak uygulanabilecek.

ÜCRETSİZ SINIRLAMASI

Sinema salonu işletmecileri, yapımcılar ve dağıtımcılar satılan yıllık toplam bilet sayısının ve her bir film için satılan toplam bilet sayısının yüzde 2’sini geçmemek üzere ücretsiz ağırlama yapabilecekler. Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacak, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamayacak.

YAŞ SINIRLAMASI DÜZENLENDİ

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulanmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde “Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+” olarak yeniden düzenlendi. Bundan böyle fragmanlar da sinema filmleri gibi sınıflandırılacak ve aileler çocuk filmlerinde korku filmi fragmanları görmeyecekler.