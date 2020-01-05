420 nüfuslu Patiliköy’ün kahramanları

Ankara'da yaşayan ve kamu çalışanı olan Volkan Koç ile eşi Canan Kapan Koç, 9 yıl önce oturdukları mahallede kafatası ve omurilikleri kırılmış, işkence görmüş bir köpekle karşılaştı. Çift, tedavi edileceğini düşünerek köpeği barınağa verdi. Ancak daha sonra tekrar ziyaret ettiklerinde onu daha kötü bir halde buldu. Veterinerde tedavi ettirip evlat edindikleri köpeğe ‘Balım’ adını veren çift, bu olayın ardından barınaktaki köpeklerin haline dikkat kesildi. Her gün işten arta kalan zamanlarında Ankara’da sahipsiz köpeklerin bırakıldığı İmrahor Vadisi’ne giderek burada yardıma muhtaç köpeklerin bakımını üstlendiler.

Patiliköy macerasının nasıl başladığını ise “Her geçen gün köpeklerin rakamları artıyordu. Bir gördüğümüz hayvanı bir daha göremiyorduk. Bu işe resmiyet kazandırmak için Patiliköy’ü kurmaya karar verdik” diyerek anlattılar. Sokak hayvanlarının bakımına uzun bir süre İmrahor Vadisi’nde devam ettiler. 2019’un temmuz ayında ise Gölbaşı’nda 20 dönümlük bir arazi alarak Patiliköy’ün 420 köpeğini buraya taşımaya karar verdiler. Köpeklerin yazın güneşten, kışın soğuktan korunabilecekleri alanlar inşa eden çift, iki veterinerle de anlaşmalı çalıştıklarını söyledi.

OKULLAR TUR DÜZENLİYOR

KOÇ çifti, bakım evinin resmiyet kazanmasının ardından Ankara’daki neredeyse tüm ilkokulların kendilerini ziyarete geldiğini söyledi. Çocuklara böylece hayvan sevgisini aşıladıklarını belirten çift, herhangi bir kamu kurumundan ise destek almadıklarını ifade etti, şunları söyledi: “Herkes bize destek olabilir. En azından mama ihtiyacımızı karşılamada yardımcı olabilirler. Burada çok şiddet görmüş şimdi ise mutlu canlar yaşıyor. O kadar sevgi dolular ki ilkokullardan gelen çocuklar 420 köpeğin arasında hiç korkmadan dolaşıyor.”

8 YAVRUYU KURTARDILAR

PATİLİKÖY’ü Gölbaşına taşıdıktan sonra İmrahor Vadisi’ni de ihmal etmeyen çift, Ankaralıların hâlâ sokak köpeklerini buraya atmaya devam ettiğini söyledi. Koç çifti geçen hafta yaşadıkları bir olayı da şöyle anlattı: “Vadide besleme yaparken sıra dışı sesler duymaya başladık. Bir anne köpek deliler gibi bir yeri kazıyordu. Ne olduğuna bakmak için yaklaştığımızda annenin kazdığı yere yağmur sularının dolduğunu fark ettik. Orayı kazmaya başladığımızda 8 yavru köpeğin içeride mahsur kaldığını gördük ve onları kurtardık.”