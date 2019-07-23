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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

40 bin kişi Caz'a koştu

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40 bin kişi Caz'a koştu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran–18 Temmuz arasında, 50’nin üzerinde konserde yaklaşık 40 bin seyirciyi ağırladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 senedir Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, 18 Temmuz’da sona erdi. Festival, 29 Haziran–18 Temmuz arasında, 50’nin üzerinde konserde, 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 27 farklı mekânında ağırladı. Festival konserlerini 40.000’e yakın kişi izledi.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri
Festivalin bu seneki Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, cazın iki önemli ismi davul sanatçısı Hasan Hürsever ve müzikseverlerin 'Türkiye Ses Kralı' olarak tanıdığı Ömür Göksel’e takdim edildi.

Bu yıl 7 Temmuz Pazar günü Halıcıoğlu Parkı’nda düzenlenen 'Ah Şu Cazlar Blues’lar'da farklı coğrafyalardan gelen müzik toplulukları, performanslarıyla müziğin evrenselliği ve birleştirici gücünün bir kez daha altını çizdiler.

Aralarında Kamasi Washington, Joss Stone, Jacob Collier, Snarky Puppy, RYMDEN ve daha birçok yıldız ismin bulunduğu festival programı ile müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşattı.

İstanbul Caz Festivali’nin tartışmasız en sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru, festival takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine, 9 yıl aradan sonra geri döndü.

Caz müziğinin farklı unsurlarını ve renkli dünyasını genç müzikseverlere tanıtmak için gökkuşağından ilham alarak Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle yayımlanan İstanbul Caz Festivali çocuk kitabı Renk Renk Caz, Çocukça Bir Gün’de çocuklar ve ailelerle buluştu.

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