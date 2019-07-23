40 bin kişi Caz'a koştu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran–18 Temmuz arasında, 50’nin üzerinde konserde yaklaşık 40 bin seyirciyi ağırladı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 senedir Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, 18 Temmuz’da sona erdi. Festival, 29 Haziran–18 Temmuz arasında, 50’nin üzerinde konserde, 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 27 farklı mekânında ağırladı. Festival konserlerini 40.000’e yakın kişi izledi.
Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri
Festivalin bu seneki Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, cazın iki önemli ismi davul sanatçısı Hasan Hürsever ve müzikseverlerin 'Türkiye Ses Kralı' olarak tanıdığı Ömür Göksel’e takdim edildi.
Bu yıl 7 Temmuz Pazar günü Halıcıoğlu Parkı’nda düzenlenen 'Ah Şu Cazlar Blues’lar'da farklı coğrafyalardan gelen müzik toplulukları, performanslarıyla müziğin evrenselliği ve birleştirici gücünün bir kez daha altını çizdiler.
Aralarında Kamasi Washington, Joss Stone, Jacob Collier, Snarky Puppy, RYMDEN ve daha birçok yıldız ismin bulunduğu festival programı ile müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşattı.
İstanbul Caz Festivali’nin tartışmasız en sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru, festival takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine, 9 yıl aradan sonra geri döndü.
Caz müziğinin farklı unsurlarını ve renkli dünyasını genç müzikseverlere tanıtmak için gökkuşağından ilham alarak Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle yayımlanan İstanbul Caz Festivali çocuk kitabı Renk Renk Caz, Çocukça Bir Gün’de çocuklar ve ailelerle buluştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle