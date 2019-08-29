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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

4.Kadıköy Plak Günleri'nin Onur Konuğu Cahit Berkay

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4.Kadıköy Plak Günleri'nin Onur Konuğu Cahit Berkay

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 4’üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül Cumartesi Moda’da başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri’nin bu yılki onur konuğu analog müziğin önemli temsilcilerinden biri olan Cahit Berkay.

Kadıköy’ün ve İstanbul’un müzik kültürünü ve plakseverleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Kadıköy Plak Günleri 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Moda’da bulunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte başta Kadıköy’ün olmak üzere İstanbul’un önemli plakçılarının stantları yer alacak. Plak koleksiyoncularının, plak müdavimlerinin buluşacağı etkinlikte, söyleşi ve plak okuma etkinlikleri katılımcılara yeni pencereler açacak.

'Cahit Berkay ile Analog Anılar' adlı söyleyişi

Plak Günleri’nin bu yılki onur konuğu Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay olacak. Cahit Berkay, 8 Eylül Pazar saat 18.00’de 'Cahit Berkay ile Analog Anılar' adlı bir söyleşi gerçekleştirecek. Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay analog müzikten dijital müziğe geçiş sürecini, müzik yolcuğunu, anılarını anlatacak.

Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Münir Nurettin Selçuk anısına özel bir etkinlik hazırlandı. 7 Eylül Cumartesi 19.00’da, plaklar ‘Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan’ dizelerinin bestecisi Münir Nurettin Selçuk’un eserleri ile dönecek. Münir Nurettin Selçuk’un heykeli bu yıl Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkı’na dikilmişti. Plak Günleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda da Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş ve Fikret Kızılok anılmıştı.

Polonyalı kadın koleksiyoner kadın plakları çalacak

1960-70 ve 80’lerin kadın sanatçılarının plaklarını biriktiren Polonyalı antropolog ve plak koleksiyoneri Kornelia Binicewicz olacak. Kadıköy’de yaşayan Polonyalı Binicewicz, kadın sanatçıların plaklarını çalacak. 4. Kadıköy Plak Günleri’nde 7 Eylül saat 15.00’de Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray ve Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas söyleşisi ve 8 Eylül Pazar ‘Agop Çekmen’den Plak Hikayeleri’ adlı söyleşi alıyor. Öte yandan iki gün boyunca Cünort, Ertan Kurt, Volkan Judocu, Kornelia Binicewicz DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak.

4.Kadıköy Plak Günlerinin Onur Konuğu Cahit Berkay

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