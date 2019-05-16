TÜYAP'ın 'Onur Yazarı' Adnan Özyalçıner
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı ve teması açıklandı. Bu yıl 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuarın “Onur Yazarı” edebiyatımızın usta ismi, Evrensel Gazetesi Yazarı Adnan Özyalçıner olurken teması ise “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” olarak belirlendi.
TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla yazar Adnan Özyalçıner 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 'Onur Yazarı' olarak belirlendi. Fuar süresince Özyalçıner’in yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek.
Fuarın teması ise 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' olacak. İstanbul Kitap Fuarı tema kapsamında konukların ve onur yazarı Adnan Özyalçıner’in katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Fuarın teması ise 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' olarak belirlendi. İstanbul Kitap Fuarı boyunca 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' teması çerçevesinde özel etkinlikler düzenlenecek.
'Sinemamızda 50 Kuşağı' Arif Keskiner’in yönetiminde, 'Tiyatromuzda 50 Kuşağı' Zeynep Oral yönetiminde, '50 Kuşağı Dergileri' Metin Celal yönetiminde, 'Yayıncılıkta 50 Kuşağı' Fahri Aral yönetiminde, 'Şiirimizde 50 Kuşağı' Cevat Çapan yönetiminde, 'Öykücülükte 50 Kuşağı' Doğan Hızlan yönetiminde, 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' ise Selim İleri yönetiminde düzenlenecek söyleşi ve panellerle ele alınacak.
ADNAN ÖZYALÇINER KİMDİR ?
1934 yılında İstanbul’da doğan Adnan Özyalçıner, Kağıthane 3. Pansiyonlu İlkokulu, Eyüp Ortaokulu ve İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümündeki öğrenciliğini yarıda bıraktı. Bir süre dergi ve kitap dağıtıcılığı, katiplik gibi işlerde çalışan Özyalçıner, Varlık Yayınları ve Kim Dergisi’nde düzeltmenlik yaptı. Yirmi yılı aşkın bir süre Cumhuriyet Gazetesi’nde düzeltmen olarak çalıştı (1959- 1981). Yazarlar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi’nin (YAZKO) yöneticiliğini ve ikinci başkanlık görevlerini yürüttü. Yazko, Yazko Edebiyat, Yazko Çeviri, Hürriyet Gösteri dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın kuruluş çalışmalarına katılan Adnan Özyalçıner, 1974-1989 yılları arasında kurumun genel sekreterliğini üstlendi. 1984 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi’nin kültür-sanat servisini yönetti. Hürriyet Vakfı Yayınları basım sorumluluğunu yürüten Özyalçıner, Simavi Yayınları’nda da görev aldı. Radyo Umut’ta Öykü Defteri adlı programı hazırlayıp sundu. Ateşi Çalmak programının Emeğin Haritası bölümünü hazırladı. Eşi Sennur Sezer’le birlikte Kızlar Sınıfı ve Seyyar Kâmil adlı televizyon yapımlarının senaryo yazımında yer aldı. Özyalçıner’in ilk öyküsü Bir Yılbaşı Gecesi, lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Demet dergisinde yayımlandı. Özellikle Onüç, Mavi, Varlık, Papirüs, Yazko Edebiyat, Halkın Dostları, Yeditepe, Hürriyet Gösteri, Yeni Düşün, Evrensel Kültür, Seçilmiş Hikâyeler ve 1954- 1960 tarihleri arasında yayımlanan “a” dergisinde yazdığı yazıları ve öyküleriyle tanındı. 1972-1974 yılları arasında yayımlanan Yeni a dergisinin yönetimine katıldı. İkinci Yeni’nin şiirdeki tutumunu öyküye uygulayarak eserlerini betimleyici bir üslupla, uzun cümlelere ve ayrıntılara yer vererek kaleme aldı. Öykülerinin yanı sıra çocuklar için de kitaplar yazdı. 1950 kuşağı öykücülerinden olan ve günümüz Türk hikayeciliğinin de özgün isimleri arasında yer alan Özyalçıner, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Adnan Özyalçıner, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı’dır.
Her sene olduğu gibi Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.
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