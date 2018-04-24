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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
24.04.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

37. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

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37. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Altın Lale En İyi Film – Borç (Vuslat Saraçoğlu)

İKSV tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, 17 Nisan Salı akşamı Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 60 film yarıştı.

Yazar ve programcı Yekta Kopan’ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, Sinemada İnsan Hakları Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’nin kazananları da açıklandı. 

 

İşte ödüllerin sahipleri

Altın Lale Uluslararası Yarışma

* Altın Lale – Western (Valeska Grisebach)

* Jüri Özel Ödülü – Cocote (Nelson Carlo de los Santos Arias)

 

Sinemada İnsan Hakları Yarışması

 * Ayaz / Frost (Sharunas Bartas)

 

Ulusal Yarışma

* Altın Lale En İyi Film – Borç (Vuslat Saraçoğlu)

* En İyi Yönetmen – Yol Kenarı - Tayfun Pirselimoğlu

* Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına: Kelebekler (Tolga Karaçelik)

* Mansiyon – Hewno Bêreng / Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

* En İyi Senaryo Ödülü – Sofra Sırları - Ümit Ünal

* En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar

* En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin - Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer

* En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Kaçış - filmiyle Florent Herry

* En İyi Kurgu Ödülü – Sofra Sırları - Osman Bayraktaroğlu

* En İyi Özgün Müzik Ödülü – Güvercin - Canset Özge Can

 

Ulusal Kısa Film Yarışması

* En İyi Kısa Film – Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)

* Mansiyon – Doğu Yakası (Harun Durmuş)

 

Ulusal Belgesel Yarışması

* En İyi Belgesel – Parçalar (Rojda Akbayır)

 

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü - Güvercin (Banu Sıvacı)

 

FIPRESCI Ödülleri

* Uluslararası Yarışma’da The Rider (Chloé Zhao)

* Ulusal Yarışma’da Körfez (Emre Yeksan)

* Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Kötü Kız (Ayce Kartal)

 

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