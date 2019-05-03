36'ıncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali izleyiciyle buluştu
35 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen başkentin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4-25 Nisan 2019 tarihleri arasında 36.kez sanatseverlerle buluştu.
Almanya, Brezilya, Estonya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İtalya ve Ukrayna’dan klasik müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunan 400’e yakın sanatçı ve topluluk üç ayrı salonda coşkuyla izlenen ve beğeni ile karşılanan 10 performans gerçekleştirdi.
36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin görsellerinde Sevda – Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen “36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali” Afiş Yarışması’nda oybirliği ile birinciliğe layık görülen Zülal Bakır’ın imzasını taşıyan görsel kullanıldı. “36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali” Afiş Yarışması’nın sergilenmeye değer bulunan 44 afişin sergisi de Vakfın Kavaklıdere’de ki sanatsal buluşma noktası And Sanat’ta sanatseverlerle buluştu
36. Festival, her yıl olduğu gibi 4 Nisan’da Cenap And anısına düzenlenen konserle açıldı.
KAPANIŞ TİFLİS SENFONİ ORKESTRASIYLA
Tiflis Senfoni Orkestrası, 36'ncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin kapanış konserinde Çaykovski ve Mozart eserlerini yorumladı.
Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Festivalleri Birliği ile bazı sanatsever kişi ve kuruluşların iş birliğinde gerçekleştirilen 36'ncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Tiflis Senfoni Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki konseri, dünyaca ünlü Gürcü Şef Jansug Kakhdize'nin müzisyen ve yorumcu oğlu Vakthang Kakhdize yönetti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde, Türkiye'de doğup eğitim alan genç kemancı Veriko Tchumburidze, Mozart'ın eserlerini icra etti.
Rus besteci Çaykovski'nin eserlerinin de yorumlandığı konser, başkentlilerden büyük beğeni aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle