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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

30 yıldır kısa filmlerin kalesi: Ankara

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30 yıldır kısa filmlerin kalesi: Ankara

30. Ankara Film Festivali 18 Nisan’da başlıyor. 28 Nisan’a kadar sürecek festivalde merakla beklenen kısa film gösterimleri yapılacak. ‘Kısa Sınır Tanımaz’ bölümünde Oscar’lı ‘Skin’in de aralarında olduğu ödüllü  kısa filmler gösterilecek. Festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise 16 film yer alıyor.

Ankara Uluslararası Film Festivali 18 Nisan’da MEB Şura salonunda yapılacak açılış töreniyle başlıyor. Biletleri 6 Nisan’da satışa çıkan festivalde merakla beklenen kısa filmler Ankara seyircisiyle buluşacak. Festivalin Kısa Film Gösterimleri seçkisi bu yıl; Kısa Sınır Tanımaz, Yolu Festivalden Geçenler, Türkiye Kısa Bağımsız Canlandırma Filmleri, Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali “Balkan Hikayeleri” seçkisi bölümlerinden oluşacak.

Ödüllü filmler “Kısa Sınır Tanımaz”da
Kısa Sınır Tanımaz seçkisinde öne çıkan filmler; Toronto Film Festivali En İyi Kısa Film ödüllü The Field, 2019 Oscar ödüllü Skin, Venedik Film Festivalinden En İyi Kısa Film ödülünü alan Kado, Cannes Film Festivali Özel Ödüllü On The Border. Bunların dışında dünya festivallerinde gösterilmiş ve ödüllü birçok film seçkide yerini alacak.

“Yolu Festivalden Geçenler” 30 Yaşında da Yalnız Bırakmadı
Bu yıl otuzuncu yaşını kutlayan Ankara Uluslararası Film Festivali, en başından beri genç sinemacıların ve kısa filmcilerin hem ilk adresi hem de okulu olmuştur. Cemal Şan, Mustafa Altıoklar, Kudret Sabancı, Reis Çelik, Natali Yeres, Ahmet Uluçay, Yüksel Aksu, İlker Canikligil, Eyüp Boz, Fatih Akın, Ebru Ceylan,  Ozan Açıktan, Uğur İçbak, Özcan Alper, ve daha nicesinin yolu Ankara Uluslararası Film Festivali’nden geçmiştir. Yolu Festival’den geçenler bölümünde Natali Yeres’in Aynalar Suiti filmi, Hüseyin Karabey’in Dialog filmi, Ebru Ceylan’ın Kıyıda filmi, Mehmet Bahadır Er’in GoyGoy filmi ve Yüksel Aksu’nun Zamanın Labirentinde Karşılaşma filmi gösterilecek. Ayrıca gösterimlerin ardından Ebru Ceylan, Natali Yeres, Yüksel Aksu, Hüseyin Karabey’in katılımıyla söyleşiler yapılacak.

Berat İlk ve Ayçe Kartal’la Kısa Bağımsız Canlandırmalar
Türkiye’den Kısa Bağımsız Canlandırmalar seçkisini hazırlayan Berat İlk ile yönetmen ve canlandırma sanatçısı Ayçe Kartal gösterimin ardından gerçekleşecek söyleşide Fransa’nın Oscar adayı olarak seçilen, Clermont-Ferrand ve Cesar ödüllü Kötü Kız filminin yapım sürecini ve Türkiye’deki bağımsız canlandırma sinemasını konuşacak. Kısa Bağımsız Canlandırmalar ücretsiz olarak izlenebilecek biletler seans başlamadan bir saat önce sinema gişesinden alınabilecek.

Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali “Balkan Hikayeleri” Seçkisi
Atina Merkezli, Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali 9 yıldır, farklı Balkan ülkelerinde düzenleniyor. Şimdiye kadar Belgrad, Tiran, Atina, Bükreş, Saraybosna, Selanik, Sofya, Brüksel, ve Novi Sad şehirlerinde düzenlenen festival bu yıl, Ankara Uluslararası Film Festivali ile işbirliği yapıyor. Festivalin seçtiği filmlerin gösteriminin ardından Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali’nden Türkiye Temsilcisi ve İletişim Koordinatörü Rıfat Erkek festival ile ilgili tanıtıcı bir söyleşi yapılacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 16 Film Yarışıyor
Ulusal Kısa Film Yarışmasına başvuran 170 film arasından Prof. Dr. Oğuz Onaran, Itır Gökgücü ve Gülden Treske’den oluşan ön seçici kurul değerlendirmesi sonucu 16 film ön elemeyi geçti. Yönetmen Seren Yüce, akademisyen Çağla Karabağ Sarı, ve görüntü yönetmeni Feza Çaldıran’ın yer aldığı seçici kurul belgeselleri seyirciyle birlikte izleyecek. Daha önce Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yer alan oyuncu Yelda Reynaud sağlık sorunları sebebiyle jüriden ayrıldı. Ulusal Kısa Film Yarışmasında yer alacak filmlerden birinci seçilen filmin yönetmenine 10.000 TL ödül verilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması bölümünde Finiş, Burada, Duyuyor musun Anne?, Orada, Kronos, Ama Ben Karadan Geldim, Giderayak, Soyut Oda, Fotoğrafçı, Maria, Şükran, Kara Fırın, Fotoğraf, Sosyal Mağara, Haftasonu ve Yabancı filmleri yarışacak. Film gösterimleri 21 Nisan Pazar günü Büyülü Fener Kızılay sinemasında yapılacak.

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