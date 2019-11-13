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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

3. İstanbul Karagöz Festivali başlıyor

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3. İstanbul Karagöz Festivali başlıyor

Karagöz Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Karagöz Festivali bu yıl 14 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisi ile buluşacak.

Karagöz Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Karagöz Festivali’nin ev sahipliğini bu yıl da İstanbul Rumeli Üniversitesi yapıyor. 3. İstanbul Karagöz Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçıları ile birlikte, 14 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisi ile buluşuyor. Festivalin basın toplantısı bugün İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Haliç Yerleşkesinde düzenlendi. Basın toplantısında İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, Karagöz Festivali Dernek Başkanı Enis Ergün konuşmacı olarak yer aldı.
Festival hakkında bilgi veren Enis Ergün; "Bu yıl Karagöz Festivali’nin üçüncüsünü düzenliyoruz. Festivalimizi, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçıları ile birlikte, 14 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisi ile buluşturacağız. Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 18 Kasım 2019 tarihinde ise İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, '3. İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri' sahipleri ile buluşturacağız." dedi. 

 

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