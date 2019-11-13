3. İstanbul Karagöz Festivali başlıyor
Karagöz Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Karagöz Festivali bu yıl 14 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisi ile buluşacak.
Karagöz Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Karagöz Festivali’nin ev sahipliğini bu yıl da İstanbul Rumeli Üniversitesi yapıyor. 3. İstanbul Karagöz Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçıları ile birlikte, 14 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisi ile buluşuyor. Festivalin basın toplantısı bugün İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Haliç Yerleşkesinde düzenlendi. Basın toplantısında İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, Karagöz Festivali Dernek Başkanı Enis Ergün konuşmacı olarak yer aldı.
Festival hakkında bilgi veren Enis Ergün; "Bu yıl Karagöz Festivali’nin üçüncüsünü düzenliyoruz. Festivalimizi, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçıları ile birlikte, 14 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisi ile buluşturacağız. Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 18 Kasım 2019 tarihinde ise İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, '3. İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri' sahipleri ile buluşturacağız." dedi.
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