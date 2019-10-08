3 gün 3 gece tiyatro
Bozcaada’da 3 gün 3 gece boyunca sürecek 1. Tenedos Tiyatro Festivali için geri sayım başladı. Festival 26-28 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.
Türkiye’nin 3. büyük adasında 3 gün 3 gece boyunca her akşam türk ve dünya yazınının önemli eserlerinin çarpıcı yorumları, atölyeler, çocuk oyunları, söyleşiler, mini bir konser ve sürpriz etkinlikler ile hem Bozcaadalılara hem de Türkiye’nin her tarafından gelecek olan sanatseverlere keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Festival programı şu şekilde:
26 Ekim Cumartesi
13.00 Çocuklar için oyunculuk atölyesi (Müfit Aytekin) Yer: Halk Eğitim Merkezi (+9)
15.00 Oyunculuk atölyesi (Kayhan Berkin) Yer: Salhane (+16)
20.00 Tiyatro oyunu (Lampedusa), Oyun sonrası söyleşi Yer: Halk Eğitim Merkezi (+16)
22.00 Konser (Chromas) Yer: Salhane
27 Ekim Pazar
13.00 ‘Sesin Ruhu’ Voice acting atölyesi (Olcay Yusufoğlu) Yer: Halk Eğitim Merkezi (+18)
15.00 Bir Sanat Beldesi Olarak Bozcaada ‘söyleşi’ (Haluk Şahin) Yer: Salhane
17.00 Başarısızlık hikâyeleri ‘söyleşi/etkinlik’ Moderatör Cenk Doğar Yer: Gümüş Otel (+16)
20.00 Tiyatro oyunu (Kreutzer Sonat), Oyun sonrası söyleşi Yer: Halk Eğitim Merkezi (+16)
28 Ekim Pazartesi
13.00 ‘Toprağın büyüsü’ seramik atölye (Murat Atsay) Yer: Miskin Atölye
15.00 ‘Yazı masasında bir gün’ Yazarlık atölyesi (Murat Mahmutyazıcıoğlu) Yer: Gümüş Otel (+16)
16.00 Çocuk Oyunu (Soğuktan Korkmayan Tek Kuş) Yer: Halk Eğitim Merkezi (+5)
20.00 Tiyatro oyunu (Kader Can), Oyun sonrası söyleşi Yer: Halk Eğitim Merkezi (+13)
22.00 Kapanış Kokteyl Yer: Salhane
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