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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
08.10.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

3 gün 3 gece tiyatro

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3 gün 3 gece tiyatro

Bozcaada’da 3 gün 3 gece boyunca sürecek 1. Tenedos Tiyatro Festivali için geri sayım başladı. Festival 26-28 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye’nin 3. büyük adasında 3 gün 3 gece boyunca her akşam türk ve dünya yazınının önemli eserlerinin çarpıcı yorumları, atölyeler, çocuk oyunları, söyleşiler, mini bir konser ve sürpriz etkinlikler ile hem Bozcaadalılara hem de Türkiye’nin her tarafından gelecek olan sanatseverlere keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Festival programı şu şekilde: 

26 Ekim Cumartesi
13.00 Çocuklar için oyunculuk atölyesi (Müfit Aytekin) Yer: Halk Eğitim Merkezi (+9)
15.00 Oyunculuk atölyesi (Kayhan Berkin) Yer: Salhane (+16)
20.00 Tiyatro oyunu (Lampedusa), Oyun sonrası söyleşi Yer: Halk Eğitim Merkezi (+16)
22.00 Konser (Chromas) Yer: Salhane

27 Ekim Pazar
13.00 ‘Sesin Ruhu’ Voice acting atölyesi (Olcay Yusufoğlu) Yer: Halk Eğitim Merkezi (+18)
15.00 Bir Sanat Beldesi Olarak Bozcaada ‘söyleşi’ (Haluk Şahin) Yer: Salhane
17.00 Başarısızlık hikâyeleri ‘söyleşi/etkinlik’ Moderatör Cenk Doğar Yer: Gümüş Otel (+16)
20.00 Tiyatro oyunu (Kreutzer Sonat), Oyun sonrası söyleşi Yer: Halk Eğitim Merkezi (+16)

28 Ekim Pazartesi
13.00 ‘Toprağın büyüsü’ seramik atölye (Murat Atsay) Yer: Miskin Atölye
15.00 ‘Yazı masasında bir gün’ Yazarlık atölyesi (Murat Mahmutyazıcıoğlu) Yer: Gümüş Otel (+16)
16.00 Çocuk Oyunu (Soğuktan Korkmayan Tek Kuş) Yer: Halk Eğitim Merkezi (+5)
20.00 Tiyatro oyunu (Kader Can), Oyun sonrası söyleşi Yer: Halk Eğitim Merkezi (+13)
22.00 Kapanış Kokteyl Yer: Salhane

3 gün 3 gece tiyatro

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