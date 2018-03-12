29. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Yarışma filmleri belli oldu.

Onur Ünlü, Tayfun Pireselimoğlu ve Ümit Ünal’ın yeni filmlerinin birlikte yarışacağı yarışmada, Sundance Film festivalinde 'En İyi Film' ödülü alan Kelebekler, Berlinale Generation 14plus bölümünde yarışan Güvercin ve Berlinale Forum bölümünde dünya prömiyerini yapan Tuzdan Kaide filmleri de yer alacak. Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimlerde Barış Pirhasan’nın başkanlığında, Songül Öden, Güven Kıraç, Şebnem İşigüzelve Meryem Yavuz’dan oluşan seçici kurul filmleri seyirciyle birlikte izleyecek. Film gösterimleri sonrasında yapılacak söyleşilerde yönetmenler seyircilerle buluşacak. Ulusal Uzun Film Yarışmasında yer alacak filmlerden En İyi Film Ödülünü alan filmin yapımcısına 50.000 TL, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülünü kazanan filmin yönetmenine ise 10.000 TL ödül verilecek.

Ön seçici kurulun değerlendirmesinden sonra ön elemeyi geçen filmler:

1. Bekçi, yönetmen: Durmuş Akbulut

2. Güvercin; yönetmen: Banu Sıvacı

3. Halef, yönetmen: Murat Düzgünoğlu

4. Kelebekler, yönetmen: Tolga Karaçelik

5. Put Şeylere, yönetmen: Onur Ünlü

6. Renksiz Rüya, yönetmen: Mehmet Ali Konar

7. Sofra Sırları, yönetmen: Ümit Ünal

8. Tuzdan Kaide, yönetmen: Burak Çevik

9. Yol Kenarı, yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

10. Zor Bir Karar, yönetmen: Ender Özkahraman



