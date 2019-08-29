29. Akbank Caz Festivali’nde geri sayım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler29. Akbank Caz Festivali’nde geri sayım
GeriKitap Sanat 29. Akbank Caz Festivali’nde geri sayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
29.08.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

29. Akbank Caz Festivali’nde geri sayım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
29. Akbank Caz Festivali’nde geri sayım

Bu yıl 29’uncu kez caz severlerle buluşacak Akbank Caz Festivali’nin programı açıklandı. 17-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival, aralarında Art Ensemble of Chicago, Louis Sclavis Quartet, Mats Eilertsen Trio, Yonathan Avishai Trio, Jakob Bro Trio feat. Joey Baron, Thomas Morgan. Charles Lloyd Sky Trio’nun da olduğu 130’dan fazla yerli ve yabancı sanatçıyı ağarlayacak.

29’uncu kez düzenlenecek ‘Akbank Caz Festivali’ farklı ülkelerden caz sanatçılarını ağırlayacak. ‘Pozitif’ iş birliğiyle 17-27 Ekim’de gerçekleştirilecek festival, 130’dan fazla müzisyeni caz severlerle buluşturacak. 35 konser, 3 söyleşi ve 25 atölyenin yapılacağı festivalin detayları, Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki basın toplantısında açıklandı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, toplantıda, Türkiye’nin geleceğine inandıklarını ve uzun vadeli bakış açılarından hiçbir zaman ödün vermediklerini dile getirdi. Binbaşgil sözlerine şöyle devam etti: “29. yılına kesintisiz ve ilk günkü heyecan ile ulaşan Akbank Caz Festivali de bu uzun soluklu projelerimizin en önemlilerinden biri. İstanbul’un sınırlarını aşan Akbank Caz Festivali’nin liselere, üniversitelere ve Anadolu’ya caz ritmini taşıyan önemli bir misyonu var. Akbank Caz Festivali’ni gittikçe artan izleyici kitlesiyle buluşturmaya, 29 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.” dedi.

Organizasyonu ve içerik programlamasını yapan Pozitif’ten Festival Yöneticisi Gözde Sivişoğlu da konuşmasında: “Pozitif olarak 29 yıldır Akbank Caz Festivali’nin organizasyonunu üstlenerek, DNA’mızın da temsil ettiği, şehir ve yaşam kültürüne öncülük eden müziğin geliştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu alandaki etkinliklerin sadece fiziken değil yürekten de destekçisiyiz.” ifadelerini kullandı.

36 Ayrı mekan festivale ev sahipliği yapıyor

Festivale, aralarında Akbank Sanat, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM, Babylon, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Nardis Jazz Club, Summart Sanat Merkezi, The Badau, Bova, Tamirane Akasya, Avusturya Başkonsolosluğu, Soho House, Zuhal Concept, Sofa Hotel Autograph Collection ve Feriye’nin de bulunduğu 36 ayrı mekan ev sahipliği yapacak. Gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Liselerde Caz Atölyeleri’ kapsamında 10 lisede gençler, Türkçe pop ve rock parçalarının caz uyarlamalarıyla beğeni toplayan Yavuz Akyazıcı Project ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı yakalayacaklar. Festivalin önemli etkinliklerinden biri olan ‘Kampüste Caz’, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde, caz davulcusu Ediz Hafızoğlu’nu ‘Nazdrave’ projesiyle üniversiteli gençlerle buluşturacak. Bu yıl yeni konsept olarak ‘Caz Saati’ bölümüne yer veren festival, ‘Caz Mutfakta’, ‘Caz Brunch’ ve ‘Akşamüstü Caz’ ile cazı yemek kültürüyle birleştirecek ve ‘Caz Odada’ bölümüyle de müzikseverleri ayrıcalıklı bir müzik dinleme deneyimi sunacak.

ECM Records plak şirketi, sanatçılarına özel bir yer ayırıyor

Festival kapsamında, 50. yılını kutlayan ve 1969’dan bugüne bin 600’ün üzerinde albümü müzikseverlerin beğenisine sunan ECM Records, sanatçılarına özel farklı kuşaklardan müzisyenlerin yer aldığı bir seçkiyi cazseverlerle buluşturacak. ECM imzasını festivale atacak isimler arasında Art Ensemble of Chicago, Louis Sclavis Quartet, Mats Eilertsen Trio, Yonathan Avishai Trio, Jakob Bro Trio feat. Joey Baron, Thomas Morgan ve uzun yıllar ECM çatısı altında çalışmış olan Charles Lloyd Sky Trio gibi farklı kuşaklardan müzisyenler yer alacak.

Festival ile ilgili program bilgisi için https://www.akbanksanat.com/caz/29-akbank-caz-festivali adresinden ulaşabilirsiniz.

29. Akbank Caz Festivali’nde geri sayım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
29. Akbank Caz Festivali’nde geri sayım
‘Mutluluk bir tercih meselesi’
Aslı Erdoğan'a Vaclav Havel ödülü
!f İstanbul seçkisi hazır