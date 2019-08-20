26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor
Türkiye'nin ilk opera ve bale festivali 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali' Aspendos antik tiyatrosunda başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival 1-18 Eylül 2019 tarihleri arasında, Aspendos ve Antalya EXPO’da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
‘Carmen’, ‘Aida’ ve ‘Troya’ operaları ile Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından sahneye taşıyacak. ‘Kuğu Gölü’ klasik balesi ve Ulusal Onursal Akademik Ukrayna Dansları ‘Pavel Vırsky’ Dans Topluluğu’nun folklorik temaları,koreografileriyle sentezleyen gösterileri festival boyunca izlenebilecek. Festival kapanışına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Murat Karahan’ın seslendireceği ‘Murat Karahan Gala Konseri’ izleyiciler ile buluşacak. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde bu yıl 3 opera, 1 klasik bale, 2 konser festival boyunca izlenebilecek. Festivalin açılışı Bizet’in ünlü ve sevilen Operası “Carmen” ile gerçekleştiriliyor. Georges Bizet’in bu ünlü eserini İtalyan rejisör Vincenzo Grısostomı Travagllnı sahneye koyuyor.
Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek eserde ‘Don José’ rolünü Efe Kışlalı, ‘Escamillo’ Murat Güney, ‘Carmen’ rolünü ise 1 Eylül akşamı Bolşoy Tiyatrosu Opera Solisti Yulia Mazurova, 2 Eylül akşamı ise ünlü Rus Mezzo-Soprano Anasstasia Boldyreva seslendirecek.Fransız oyun yazarı Prosper Merimee’in aynı adlı kısa romanından sahneye uyarlanan ‘Carmen’ operası Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını konu almaktadır.
84 gün boyunca ABD ve Kanada’da gördüğü ilgiden sonra 58 şehirde,72 gösteriye imza atan topluluk Ukrayna halk müziği ve danslarını temel alarak oluşturdukları geleneksel ve yeni koreografik gösterileri ‘Dans Rüzgarları’ ile 4-5 Eylül 2019 akşamları 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için sunacak. Festivalin devamında Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği’nin sahneleyeceği ünlü klasik bale eseri ‘Kuğu Gölü’ var. 1994 yılında kurulan Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği çok kez dünya sahnelerinde seyirci karşısına çıkarak kurallı bale geleneğini, estetiğini ve korunmasını misyon edinmiştir.
Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 12-13 Eylül akşamları iki kez sahnelenecek ‘Aida’ operası Aspendos’ta Antik Mısırı canlandıracak. Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkansız aşkını anlatan eserin rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini yapıyor. Koro şefi Fabrizio Maria Carminati yönetimindeki eserde ‘Aida’ başrolünü ünlü soprano Franceska Tiburzi, ‘Amneris’ rolünü ise Anastasia Boldyreva seslendirecek.
Tenor Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan ‘Troya’ epik operası 16 Eylül 2019 tarihinde EXPO’da Antalya prömiyerini yapacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün prodüksiyonu olan, ülkemizde önemli bir başarı elde ederek 20.000’den fazla izleyiciye ulaşan ve dünyanın prestijli operalarından bir tanesi olan Bolşoy Tiyatrosunda da sahnelenerek dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.
26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin Kapanışı tenor Murat Karahan’ın seslendireceği Gala Konser ile sona erecek.
26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
Aspendos Antik Tiyatrosu
1-2 Eylül 2019 Pazar-Pazartesi
Georges Bızet CARMEN Opera
İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası
Aspendos Antik Tiyatrosu
4-5 Eylül Çarşamba - Perşembe
DANS Gösterisi
8 Eylül 2019 Pazar
Ulusal Onursal Akademik Ukrayna Dansları ‘Pavel VIRSKY ‘ Dans Topluluğu
Piyotr İlyiç Çaykovski KUĞU GÖLÜ Bale
Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği
Aspendos Antik Tiyatrosu
12-13 Eylül 2019 Perşembe - Cuma
Giuseppe VERDI AİDA Opera
Antalya Devlet Opera ve Balesi
Aspendos Antik Tiyatrosu
16 Eylül Pazartesi
Bujor HOINIC TROYA Epik Opera
Ankara Devlet Opera ve Balesi
ANTALYA EXPO
GALA KONSER
18 Eylül Çarşamba
Orkestra Şefi: Fabrizio Maria Carmınatı
Tenor Murat Karahan ve solistler
Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası
Aspendos Antik Tiyatrosu
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