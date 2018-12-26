25’inci yıl anısına ortak tören
Kırmızı Kedi Yayınevi, Türk Tabipler Birliği ve Şişli Belediyesi tarafından iki şairin ölümlerinin 25’inci yılları olması nedeniyle ortak olarak düzenlenen Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri’nin töreni, önceki akşam Cemil Candaş Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
11. Metin Altıok Şiir Ödülü’ne ‘Son Duraktan Bir Önce’ adlı kitabıyla layık görülen Cevap Çapan; “Böyle güzel bir gerekçeyle bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Biz bu akşam kayıplarımızı anıyoruz. Behçet Aysan’ın sessiz çığlığını, Metin Altıok’un uslanmaz sevgisini ve Refik Durbaş’ın şiirlerindeki yaralı kuş sesini duyuyoruz” dedi.
23. Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne ‘Şayeste’ kitabıyla değer görülen Refik Durbaş adına ödülü alan eşi Bilge Durbaş ise “Refik ödül haberini hasta yatağında, bitkin bir haldeyken aldı ama ödül haberini aldığında çok sevindi ve ‘Ben gidemem, sen yerime git, teşekkür et’ dedi” diyerek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Refik Durbaş’ın teşekkürlerini sundu.
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