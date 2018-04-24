23. İzmir Kitap Fuarı Rekor Ziyaretçi Sayısı İle Sona Erdi
Geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık %9 artış göstererek 483.725 okura ulaşan 23. İzmir Kitap Fuarı, 22 Nisan Pazar akşamı saat 19.00’da sona erdi.
478 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen ve 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuarda, dokuz gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Bu yıl, İzmir Kitap Fuarı’nı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçen yıla oranla %20 artış göstererek 31.749’a ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı.
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