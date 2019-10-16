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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Tiyatro Festivali'nin onur ödülleri Ses Tiyatrosu'nda verildi

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Tiyatro Festivali'nin onur ödülleri Ses Tiyatrosu'nda verildi
Bülent Eczacıbaşı ve Metin Deniz

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin onur ödüllerinin sahipleriyle buluştuğu tören Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

13 Kasım'da başlayacak 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin onur ödülleri salı akşamı Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri, festivalin onur ödülleri ve Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü alan tiyatro ekiplerinin ödülleri verildi.
Sunuculuğunu oyuncu Yiğit Özşener'in üstlendiği gecede açılış konuşmasını yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı "Dünyanın dört bir yanından saygın kültür kurumları ve topluluklarla işbirlikleri yürüten ve yerli yapımları destekleyen İstanbul Tiyatro Festivali, içinde bulunduğumuz coğrafyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor" dedi. 
Gecede bu seneki festival hakkında bilgi veren İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ise 13 Kasım - 1 Aralık arasında tiyatroseverlerin çok geniş bir yelpazede oyunlar, dans gösterileri ve performanslar izleyebileceğini ifade etti.
23. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy'a, sahne tasarımcısı Metin Deniz'e ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota'ya verildi. Turnede olduğu için ödülünü almaya gelemeyen Ferhan Şensoy'un yerine ödülü törende Ses Tiyatrosu müdürü Mustafa Gültekin alırken, deneyimli sahne tasarımcısı Metin Deniz ödülünü Bülent Eczacıbaşı'nın elinden aldı. Mota ise ödülünü festival kapsamında sahneleyeceği oyunu 'Ionesco Dosyası'nın bitiminde alacak.  bulkr

Tiyatro Festivalinin onur ödülleri Ses Tiyatrosunda verildi

Firuze Engin, ödülü Selçuk Yöntem'den alırken.


Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu sene Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, bir sonraki prodüksiyonlarında kullanılmak üzere, sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı. Tiyatro BeReZe'nin ödülünü almak üzere sahneye gelen, topluluk üyesi oyun yazarı ve oyuncu Firuze Engin, BeReZe'nin Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi çıkışlı üç tiyatrocu tarafından kurulduğunu belirterek aldıkları teşvik ödülünü fakültedeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin ismini sayarak, 'DTCF'li barış akademisyenleri'ne ve tüm barış akademisyenlerine adadıklarını söyledi.
BAM İstanbul'un ödülünü ekibin kurucusu ve oyun yazarı Murat Mahmutyazıcıoğlu, D22'nin ödünü ise topluluğun üç kurucu üyesinden Emir Çubukçu aldı.
23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

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