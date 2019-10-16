Tiyatro Festivali'nin onur ödülleri Ses Tiyatrosu'nda verildi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin onur ödüllerinin sahipleriyle buluştuğu tören Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.
13 Kasım'da başlayacak 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin onur ödülleri salı akşamı Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri, festivalin onur ödülleri ve Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü alan tiyatro ekiplerinin ödülleri verildi.
Sunuculuğunu oyuncu Yiğit Özşener'in üstlendiği gecede açılış konuşmasını yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı "Dünyanın dört bir yanından saygın kültür kurumları ve topluluklarla işbirlikleri yürüten ve yerli yapımları destekleyen İstanbul Tiyatro Festivali, içinde bulunduğumuz coğrafyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor" dedi.
Gecede bu seneki festival hakkında bilgi veren İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ise 13 Kasım - 1 Aralık arasında tiyatroseverlerin çok geniş bir yelpazede oyunlar, dans gösterileri ve performanslar izleyebileceğini ifade etti.
23. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy'a, sahne tasarımcısı Metin Deniz'e ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota'ya verildi. Turnede olduğu için ödülünü almaya gelemeyen Ferhan Şensoy'un yerine ödülü törende Ses Tiyatrosu müdürü Mustafa Gültekin alırken, deneyimli sahne tasarımcısı Metin Deniz ödülünü Bülent Eczacıbaşı'nın elinden aldı. Mota ise ödülünü festival kapsamında sahneleyeceği oyunu 'Ionesco Dosyası'nın bitiminde alacak. bulkr
Firuze Engin, ödülü Selçuk Yöntem'den alırken.
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu sene Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, bir sonraki prodüksiyonlarında kullanılmak üzere, sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı. Tiyatro BeReZe'nin ödülünü almak üzere sahneye gelen, topluluk üyesi oyun yazarı ve oyuncu Firuze Engin, BeReZe'nin Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi çıkışlı üç tiyatrocu tarafından kurulduğunu belirterek aldıkları teşvik ödülünü fakültedeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin ismini sayarak, 'DTCF'li barış akademisyenleri'ne ve tüm barış akademisyenlerine adadıklarını söyledi.
BAM İstanbul'un ödülünü ekibin kurucusu ve oyun yazarı Murat Mahmutyazıcıoğlu, D22'nin ödünü ise topluluğun üç kurucu üyesinden Emir Çubukçu aldı.
23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.
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