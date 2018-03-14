210 filmlik festival

6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra usta sinemacılarla söyleşiler yer alıyor. Festival kapsamında, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak. İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s, Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 9 salonda yapılacak. Festivalde bu yıl da hamilerin desteğiyle, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarının öğrenci biletleri 1 TL üzerinden satışa sunulacak.



İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen ‘Sinema Onur Ödülleri’ bu yıl oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner’e verilecek. Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması’nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin’e ise ‘Sinema Emek Ödülü’ verilecek. Ödüller, 6 Nisan Cuma gecesi yapılacak 37. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde takdim edilecek. İstanbul Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için: film.iksv.org



YARIŞMA HEYECANI

37. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 17 Nisan Salı akşamı düzenlenecek İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak. Uluslararası Yarışma’da büyük ödül Altın Lale için, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen 11 ülkeden 11 film yarışacak. İKSV’nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 25 bin Euro’luk ödülle destekleniyor. 13 filmin yarışacağı Altın Lale Ulusal Yarışma’da En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere dokuz dalda ödül verilecek. En İyi Film 150 bin TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10’ar bin TL ile ödüllendirilecek. Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50 bin TL verilecek. Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin TL takdim edecek.



ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ

Tuzdan Kaide / Burak Çevik

Halef / Murat Düzgünoğlu

Buğday / Semih Kaplanoğlu

Kelebekler / Tolga Karaçelik

Kaçış / Kenan Kavut

Renksiz Rüya / Mehmet Ali Konar

Aydede / Abdurrahman Öner

Yol Kenarı / Tayfun Pirselimoğlu

Borç / Vuslat Saraçoğlu

Güvercin / Banu Sıvacı

Sofra Sırları / Ümit Ünal

Put Şeylere / Onur Ünlü

Körfez / Emre Yeksan