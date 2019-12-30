‘2020 Astroşifa Ajandası’

Gökyüzünün şifreleriyle beden ve ruh uyumunu yakalamanın ipuçlarını veren Astroşifa ile bir yol haritası çizdiklerini anlatan Dr. Ender Saraç, “Yıllar önce hem sağlık hem de astroloji konusunda eğitimler almış biri olarak, tespitlerimi bu ajandaya yansıtmaya çalıştım. Bu yolculukta Aygül Aydın’la karşılaşmış olmak bir tesadüf değil. Bu ajandanın hazırlanması da benim Satürn döngüme denk geldi. 2020 yılının etkilerini onunla ve okuyucularla paylaşma fikri benzersiz” dedi. Astroloji alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Aygül Aydın ise “Gökyüzü bir ilham kaynağıdır. Gökyüzünden aldığım bu ilhamla, gün içerisinde karşılaşabileceğimiz sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bu ajandaya aktardım. Kullanıcısının 2020 yılının tüm sırlarını öğrenebileceği, yapması gerekenleri kendisine hatırlatacak ve zinde tutacağına inanıyorum. Ender Saraç’ın önerileriyle Astroşifa ruh ve beden dengesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Astroşifa, yeni yıl ile eski defterleri kapatıp, yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini düşünenlere, evrenin enerjisini ruh ve bedenle birleştirmek için eşsiz bir kaynak olarak tüm seçkin satış noktalarında yer alıyor.