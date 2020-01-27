2020 Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz hafta sonu Yapımcılar Birliği Ödülleri’nin dağıtılmasının ardından bu hafta sonu da Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Yapımcılar Birliği (PGA) gibi Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA) de tercihini 1917‘den yana kullandı. Baştan sona tek bir plan sekans gibi görünecek şekilde çekilen 1917 ile bir kez daha adından övgüyle söz ettiren Sam Mendes, En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.

Oscar’ın en önemli göstergelerinden biri olan Yapımcılar Birliği Ödülleri’nde büyük ödülü kazanarak En İyi Film Oscarı için favori konumunda olduğunu gösteren 1917, Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri’nde de büyük ödülü kazanarak 92. Akademi Ödülleri öncesi elini daha da güçlendirdi.

Bu yıl İlk Filmini Çekmiş En İyi Yönetmen ödülünün sahibi ise Alma Har’el oldu. Shia LaBeouf’ün çocukluk yıllarında yaşadıklarından yola çıkarak senaryosunu yazdığı Honey Boy‘u yöneten Har’el, kısa süre önce En İyi Yönetmen Oscarı için de adayların kadın ve erkek olarak ikiye ayrılması gerektiğini savunarak sinema dünyasında yeni bir gündem maddesi yaratmıştı.

Televizyon tarafında ödüle uzanan diziler Watchmen, Chernobyl ve Barry oldu. Watchmen’in siyah-beyaz ve renkli görüntülerin iç içe geçtiği ve ana karakterin bir başkanın anılarına şahitlik ettiği This Extraordinary Being bölümüyle değil, ilk bölümüyle ödüle uzanması dikkat çekti.