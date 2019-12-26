2019’un en iyi 15 sergisi

1. Altan Gürman Retrospektifi, Arter

1960’lı ve 70’li yıllarda yaptığı işlerle Türkiye’de güncel sanatın öncü isimlerinden kabul edilen Altan Gürman’ın (1935-1976) Dolapdere’deki yeni binasına taşınan Arter’de açılan retrospektif nitelikteki sergisi, Gürman’ı hiç tanımayanlar için bir rehber. Tanıyanlar için de Altan Gürman ve onun güncel sanat sahnesinde nasıl tarihselleştirildiği üzerine düşünmek için iyi bir fırsat. 9 Şubat’a kadar devam ediyor. (Ayşegül Sönmez)

2. ‘Avni Lifij. Çağının Yenisi’, Sakıp Sabancı Müzesi

Türkiye’de modern resmin kurucusu kabul edilen 1914 Kuşağı’nın en önemli ismi Avni Lifij, ilk kez bir araya getirilen 800’ü aşkın eseriyle sanatseverlerle buluştu. Lifij’in 20’li yaşlarında yaptığı ve kendisini 40’lı yaşlarında bohem bir ressam olarak tasvir ettiği ‘pipolu otoportre’si Türk resminin en ünlü tablolarından. 12 Ocak’a kadar görülebilir. (Burcu Pelvanoğlu)

3. Nur Koçak ‘Mutluluk Resimlerimiz’, SALT Beyoğlu

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın retrospektifi ‘Mutluluk Resimlerimiz’de, kadın bedeni ile kadın bedeni düşüncesi, aile ile toplum, resim ile fotoğraf, çocukluk ile yetişkinlik, zanaat ile sanat, fikir ile imge arasında sonsuz bir dolaşım söz konusu. Bir sanat kurumunu seksi erkek donu satılan bir mağazaya dönüştüren sergi, erkek sanatçı bileğinin gücüyle şekillenen bir dönemin içinden büyük zorluklarla gelen Nur Koçak’ın mücadelesinin özetini sunuyor. (Ayşegül Sönmez)

4. Canan Tolon ‘Sen Söyle’, İstanbul Modern (2 Şubat’a kadar sürüyor)

5. 16. İstanbul Bienali ‘7.Kıta’, İstanbul Kültür Sanat Vakfı

6. Bill Viola ‘Geçici’, Borusan Contemporary (13 Eylül 2020’ye kadar sürecek)

7. Neriman Polat ‘Mührü Kırmak: 1996’dan 2019’a Bir Seçki’, Depo İstanbul (12 Ocak’a kadar görülebilir)

8. Füsun Onur ‘Oda Müziği’, Galeri Nev İstanbul / Dilek Winchester ‘Boşluk ve Kaide’, Depo İstanbul

9. ‘Nilbar Güreş ‘Mıknatıs ve Ay’, Galerist/ Picasso: Gösteri Sanatı, İzmir Arkas Sanat Merkezi (5 Ocak’a kadar)

10. ‘Kalıpları Aşınca’, Meşher

11. Ali Kazma ‘Finis Terrae’, Galeri Nev İstanbul

12. İz Öztat ‘Askıda’, Pi Artworks

13. ‘Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-33’, CerModern Ankara/ Özlem Günyol & Mustafa Kunt ‘Ses-li Harfler/ Ses-siz Harfler’, Dirimart

14. Ali Kotan-Selim İleri ‘Gece Sirenleri’, FolkArt Galeri İzmir/ Ali Cabbar ‘Monster’, Adas.ist

15. Mike Nelson ‘Projektör’, Protocinema / Vahit Tuna ‘Mağara’, Versus Art Project / ‘Dancing Into One’, Martch Art Project (Yuvakimyon Rum Kız Lisesi)

KİMLER SEÇTİ?

◊ İhsan Yılmaz

◊ Erkan Aktuğ

◊ Ayşegül Sönmez

◊ Kumru Eren

◊ Burcu Pelvanoğlu

◊ Evrim Altuğ

◊ Esra Aliçavuşoğlu

◊ Fisun Yalçınkaya

◊ Merve Akar Akgün

◊ E. Osman Erden

◊ Melike Bayık