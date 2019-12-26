2019’un en iyi 10 çocuk kitabı

1. Vahşi Şeyler, Burcu Aktaş, Doğan Egmont

Çocuk edebiyatımızın kendine has kalemi Burcu Aktaş, insanın insanla ve doğayla ilişkisine sıra dışının penceresinden bakarken ‘çağ yangını’ izler bırakıyor okurda.

Unutulmaz karakteri, ilmek imek örülü detaylarla birbirine bağlanan katmanlı hikâyesi, edebi tattan ödün vermeyen diliyle Vahşi Şeyler, klasikler arasına girecek bir modern zamanlar eleştirisi.

“Şehir bir çocuğun tadını beğenmeyip fırlatıp attığı şekere benziyor. Orada yaşayanlar da şekere üşüşmüş karıncalara. Şehir’in kahverengi bir denizi, apartmanlarla kaplı tepeleri, ne zaman geleceği bilinmeyen kışı, içine çekince öksürten havası, ilerlemeyen trafiği, sadece üç beş çocuğun oynayabildiği parkları, plastik çiçeklerle kaplı bahçeleri, her geçen gün genişleyen sınırları var...”

Şehir’in bir kalbi yok. Bu yüzden de hayata pencere kenarından bakan ‘yaşlıları’, trafiğin ortasında beliriveren karacaları, inşaatlarında uykuya dalan boz ayıları var. Bu hikâye Şehir’in merkezinde yaşayan Mualla’nın pencere kenarında geçiyor. Tek yaptığı arı kovanına benzeyen caddeyi dürbünüyle izlemek. Neler gördüğünü anlatmadan önce bir soru: Bir ayı mı yoksa bir insan mı daha vahşidir?

2. Büyük Sev Beni, Şiirsel Taş- Akın Düzakın, Redhouse Kidz

3. Kurdun Ağzında, Michael Morpurgo, Çınar

4. Dedemin Hayal Defteri, Feridun Oral, YKY

5. Gecen Gündüzüm Olsa, Andreas Steinhöfel, Tudem

6. Küçük Pis Yeşil Böcek, Füsun Çetinel, Günışığı

7. Cotturuk Defterleri, Pınar Öğünç, Can Çocuk

8. Külüstür, Joy Cowley, Uyurgezer

9. Topurdaki Dünya, Sema Aslan, İletişim

10. Bay Kılab, Marius Marcinkevicius- Lina Dūdaitė, Hippo Kitap