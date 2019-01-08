Sinema yazarları 'Roma' dedi

Roma, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından 2018’in En İyi Yabancı Filmi seçildi. SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunda en çok oyu alarak birinci sıraya yerleşen film Alfonso Cuarón’un yönettiği ‘Roma’ oldu. ‘Roma’nın ithalatçısına ödülü, Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.

İşte sinema yazarlarına göre yılın en iyi 20 yabancı filmi:

1. Roma

2. Phantom Thread

3. Beni Adınla Çağır

4. Zama

5. The Florida Project

6. Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

7. Hiçbir Zaman Burada Değildin

8. Soğuk Savaş

9. Sevgisiz

10. Transit

11. Mekânlar ve Yüzler

12. Climax

13. Western

14. Köpek Adası

15. Yaz

16. Mirasçılar

17. Thelma

18. Karanlıkla Karşı Karşıya

19. Muhteşem Kadın

20. Müze

SİYAD, yine üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 2018 Türkiye Sineması Ödülleri’nin adaylarını ise önümüzdeki hafta açıklayacak. 2018 Türkiye Sineması Ödülleri’ni kazananlar da Şubat ayında düzenlenecek 51. SİYAD Ödül Töreni’nde ödüllerine sahip olacaklar.