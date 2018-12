2018'in en iyi 50 kitabı

1. Sürüklenme/ Latife Tekin/ Can Yayınları

Latife Tekin, aynı anda yayımladığı ve zaman zaman birbiriyle kesişen iki yeni romanı ‘Sürüklenme’ ve ‘Manves City’de kendi geleneğine, yoksulluğa dönüş yapmış ama bu kez anlattıklarına bir ‘macera tadı’ da katmış. Belki de yoksulluğun bu denli görünür hale gelmesi, Tekin’i de gören ve gösteren bir dille yazmaya yöneltmiş; dili, yoksulların yeni bir biçim alan yoksulluğu gibi yeniden biçimlenmiş.

Haydar Ergülen





2. Bedenlerin Göçü/ Yuri Herrera/ Notos Kitap

2000’lerde yazdığı üç romanıyla çağdaş Meksika edebiyatının önemli yazarları arasında gösterilen Yuri Herrera, ‘Bedenlerin Göçü’nde salgın hastalığın korku yaydığı bir şehrin ve iki mafya ailesi arasında arabuluculuk yapan bir adamın hikâyesini anlatıyor. Dilin imkânlarını sonuna kadar kullanan, özellikle karanlık atmosferiyle çok etkileyici bir roman.

A. Ömer Türkeş





3.Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura/ Ayfer Tunç Can Yayınları

‘Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura’ sert bir kitap, okurken hatta bittikten sonra sizi zorlayan romanlardan. Etkisini daha ilk sayfalardan hissettiren. Katman katman örülmüş bir roman. Aşkın övüldüğü ya da yerildiği değil olduğu gibi anlatıldığı bir kitap. Ayfer Tunç yeni romanında aşkı ortaya alsa da aslında sadakati, aile bağlarını, sırları, yalanları, umudu ve acıyı tartışıyor.

Efnan Atmaca





4. Dar Bir Çember İçinde/ Behçet Necatigil, Kâmuran Şipal/ Yapı Kredi Yayınları

5. Beklenen Sevgili-Elimde Viyoletler/ Selim İleri/ Everest Yayınları

6. Türklük Sözleşmesi –Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, Barış Ünlü, Dipnot Yayınları

7. Siz Rahat Yaşayasınız Diye/ Yusuf Atılgan/ Can Yayınları

8. Nâzım Hikmet’in Cep Defterleri, Yapı Kredi Yay. 5000. Kitap

9. Ölüm Terbiyesi/ Zeynep Sayın/ Metis

10. Beyoğlu/ Turan Akıncı/ Remzi

11. Acı Bir Başlangıç Bu/ Javier Marias/ Yapı Kredi Yayınları

12. Bir At Bara Girmiş/ David Grossman/ Siren Yayınları

13. Söyle Hayalet, Şarkını Söyle/ Jesmyn Ward/ Doğan Kitap

14. Acil Gerçekdışılıkta Maceralar/ Max Blecher/ Jaguar

15. Dünyadan Aşağı/ Gaye Boralıoğlu/ İletişim Yayınları

16. Yüz Sene Daha/ Hayriye Ünal/Hece Yayınları

17. Alışveriş Listesi/ Cevdet Karal, Everest Yayınları

18. Portreler/ John Berger/ Metis Yayıncılık

19. Dua Çiçeği/ Kamuran Şipal/ YKY

20. Çivili Sandıklar-Öyküler ve Şiirler/ Fikret Ürgüp/ Everest Yayınları

21. Atatürk/ İlber Ortaylı/ Kronik Kitap

22. Manves City/ Latife Tekin/ Can Yayınları

23. Hernan Ronsino, “Raydan Çıkan Trenler”

24. Düşme Korkusu/ Adalet Ağaoğlu/ Everest Yayınları

25. Sus Barbatus/ Faruk Duman/ Hep Kitap

26. Zihnin Yaşamı, Hannah Arent, İletişim Yayınları

27. Bütün Şiirleri, T. S. Eliot, Everest Yayınları

28. Ara Sıra ve Daima/ Sevin Okyay/ On8

29. Üç Benjamin Kitabı:

Walter Benjamin Kitabı-Seçme Yazılar/ Hazırlayan Tunç Tayanç/ Dipnot Yayınları

Radyo Benjamin/ Walter Benjamin/ Metis Yayınları

Walter Benjamin-Gershom G. Scholem-Mektuplaşmalar 1932-1940, Der. Gershom G. Scholem/ Kollektif Kitap

30. Başkasının Yüzü/ Kobo Abe/ Monokl

31. Misafir/ Nermin Yıldırı/ Hep Kitap

32. Neslihan Önderoğlu/ Yeryüzü Yorgunları/ Can Yayınları

33. Kralın İki Bedeni/ Ernst H. Kantorowicz/ BilgeSu Yayınları

34. 68’li ve Gazeteci-Tuğrul Eryılmaz/ Asu Maro/ İletişim

35. Edebiyat Anılarda Yaşar/ Refik Durbaş/ Doğan Kitap

36. Sıradan Bir Gün/ Yekta Kopan/ Can Yayınları

37. Çalılık/ Christian Jungersen/ Ayrıntı Yayınları

38. Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler/ Der. Yalçın Çakmak-Tuncay Şur/ İletişim Yayınları

39. Hava/ Buket Uzuner/ Everest

40. Vahşet Gecesi/ Jim Thompson/ Mephisto Kitaplığı

41. Nohut Oda/ Melisa Kesmez/ Sel Yayınları

42. İzonomi ve Felsefenin Kökenleri/ Kojin Karatani/ Metis Yayınları

43. Bir Dükkanı Beklemek/ Uğur Nazlıcan/ Yapı Kredi Yayınları

44. 60’lı Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük/ Derya Bengi/ Yapı Kredi Yayınları

45. Adınla Başlar Hayat/ Zakes Mda/ Ayrıntı Yayınları

46. Tekvin/ Arif Ergin/ Doğan Kitap

47. Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane/ İsmail E. Erünsal, Timaş Yayınları

48. Manikürlü Eller Almanya’da Elektrik Robini Saracak/ Lea Nocera/ İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

49. Yolun Sonundaki Ev/ Oya Baydar/ Can Yayınları

50. Meraklısı için Casuslar Kitabı/ Murat Yetkin/ Doğan Kitap

Jüri: Doğan Hızlan, Selim İleri, A. Ömer Türkeş, Ömer Erdem, Yücel Kayıran, Haydar Ergülen, İhsan Yılmaz, Metin Celâl, Erkan Aktuğ

YILIN EN İYİ 10 ÇOCUK KİTABI

Bir Damla Deniz/ Ingrid Chabbert/ Uçanbalık

Resimlerle sözcüklerin eşsiz bir uyum içinde biririne karıştığı, yarattığı duygu yoğunluğuyla okuru sarıp sarmalayan Bir Damla Deniz, hayalleri gerçekleştirmek için asla geç olmadığını ‘kuşaklar arası bir sevgi öyküsü’ ile anlatıyor. Küçük bir çocuğun şefkat, fedakarlık ve cesaretten beslenen kahramanca yolculuğu büyük büyükannesinin içindeki sönmeye yüz tutmuş fenere yeniden güç vererek her yaştan okurun kalbine dokunuyor. Ingrid Chabbert’in şiirsel metnine ödüllü illüstratör Guridi’nin oryantal desenlerden beslenen çizimleri eşlik ediyor.

Acemiler İçin Şövalyelik/ Elys Dolan/ Doğan Egmont

Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler 2/ Elena Favilli, Francesca Cavallo/ Hep Kitap

Ağustosböceği/ Shaun Tan/ Desen Yayınları

Bir Damla Deniz/ Ingrid Chabbert/ Uçanbalık

Canım Ağacım/ Jacques Goldstyn/ Can Çocuk

Evrim, Dünya Üzerindeki Yaşamın Tam Hikâyesi/ Glenn Murphy/ İş Bankası Kültür Yayınları

Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi/ Behiç Ak/ Günışığı Yayınları

Mortina/ Barbara Cantini/ Çınar Yayınları

Neye Benzer Gelecek/ Olivier de Solminihac/ Tudem

Komşularım/ Einat Tsarfati/ Redhouse Kidz

Not: Çocuk yazarımız Devrim Yılmaz seçti. Kitaplar alfabetik olarak sıralandı.