2018'in en iyi 50 kitabı
Hürriyet Kitap Sanat yazarları Doğan Hızlan, Selim İleri, A. Ömer Türkeş, Ömer Erdem, Yücel Kayıran, Haydar Ergülen, İhsan Yılmaz, Metin Celâl ve Erkan Aktuğ’un oylarıyla 2018’in en iyi 50 kitabını seçtik. Yıllar sonra aynı anda iki romanla karşımıza çıkan Latife Tekin ‘Sürüklenme’si ilk sırada yer aldı. Devrim Yılmaz ise yılın en iyi 10 çocuk kitabını sıraladı.
1. Sürüklenme/ Latife Tekin/ Can Yayınları
Latife Tekin, aynı anda yayımladığı ve zaman zaman birbiriyle kesişen iki yeni romanı ‘Sürüklenme’ ve ‘Manves City’de kendi geleneğine, yoksulluğa dönüş yapmış ama bu kez anlattıklarına bir ‘macera tadı’ da katmış. Belki de yoksulluğun bu denli görünür hale gelmesi, Tekin’i de gören ve gösteren bir dille yazmaya yöneltmiş; dili, yoksulların yeni bir biçim alan yoksulluğu gibi yeniden biçimlenmiş.
Haydar Ergülen
2. Bedenlerin Göçü/ Yuri Herrera/ Notos Kitap
2000’lerde yazdığı üç romanıyla çağdaş Meksika edebiyatının önemli yazarları arasında gösterilen Yuri Herrera, ‘Bedenlerin Göçü’nde salgın hastalığın korku yaydığı bir şehrin ve iki mafya ailesi arasında arabuluculuk yapan bir adamın hikâyesini anlatıyor. Dilin imkânlarını sonuna kadar kullanan, özellikle karanlık atmosferiyle çok etkileyici bir roman.
A. Ömer Türkeş
3.Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura/ Ayfer Tunç Can Yayınları
‘Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura’ sert bir kitap, okurken hatta bittikten sonra sizi zorlayan romanlardan. Etkisini daha ilk sayfalardan hissettiren. Katman katman örülmüş bir roman. Aşkın övüldüğü ya da yerildiği değil olduğu gibi anlatıldığı bir kitap. Ayfer Tunç yeni romanında aşkı ortaya alsa da aslında sadakati, aile bağlarını, sırları, yalanları, umudu ve acıyı tartışıyor.
Efnan Atmaca
4. Dar Bir Çember İçinde/ Behçet Necatigil, Kâmuran Şipal/ Yapı Kredi Yayınları
5. Beklenen Sevgili-Elimde Viyoletler/ Selim İleri/ Everest Yayınları
6. Türklük Sözleşmesi –Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, Barış Ünlü, Dipnot Yayınları
7. Siz Rahat Yaşayasınız Diye/ Yusuf Atılgan/ Can Yayınları
8. Nâzım Hikmet’in Cep Defterleri, Yapı Kredi Yay. 5000. Kitap
9. Ölüm Terbiyesi/ Zeynep Sayın/ Metis
10. Beyoğlu/ Turan Akıncı/ Remzi
11. Acı Bir Başlangıç Bu/ Javier Marias/ Yapı Kredi Yayınları
12. Bir At Bara Girmiş/ David Grossman/ Siren Yayınları
13. Söyle Hayalet, Şarkını Söyle/ Jesmyn Ward/ Doğan Kitap
14. Acil Gerçekdışılıkta Maceralar/ Max Blecher/ Jaguar
15. Dünyadan Aşağı/ Gaye Boralıoğlu/ İletişim Yayınları
16. Yüz Sene Daha/ Hayriye Ünal/Hece Yayınları
17. Alışveriş Listesi/ Cevdet Karal, Everest Yayınları
18. Portreler/ John Berger/ Metis Yayıncılık
19. Dua Çiçeği/ Kamuran Şipal/ YKY
20. Çivili Sandıklar-Öyküler ve Şiirler/ Fikret Ürgüp/ Everest Yayınları
21. Atatürk/ İlber Ortaylı/ Kronik Kitap
22. Manves City/ Latife Tekin/ Can Yayınları
23. Hernan Ronsino, “Raydan Çıkan Trenler”
24. Düşme Korkusu/ Adalet Ağaoğlu/ Everest Yayınları
25. Sus Barbatus/ Faruk Duman/ Hep Kitap
26. Zihnin Yaşamı, Hannah Arent, İletişim Yayınları
27. Bütün Şiirleri, T. S. Eliot, Everest Yayınları
28. Ara Sıra ve Daima/ Sevin Okyay/ On8
29. Üç Benjamin Kitabı:
Walter Benjamin Kitabı-Seçme Yazılar/ Hazırlayan Tunç Tayanç/ Dipnot Yayınları
Radyo Benjamin/ Walter Benjamin/ Metis Yayınları
Walter Benjamin-Gershom G. Scholem-Mektuplaşmalar 1932-1940, Der. Gershom G. Scholem/ Kollektif Kitap
30. Başkasının Yüzü/ Kobo Abe/ Monokl
31. Misafir/ Nermin Yıldırı/ Hep Kitap
32. Neslihan Önderoğlu/ Yeryüzü Yorgunları/ Can Yayınları
33. Kralın İki Bedeni/ Ernst H. Kantorowicz/ BilgeSu Yayınları
34. 68’li ve Gazeteci-Tuğrul Eryılmaz/ Asu Maro/ İletişim
35. Edebiyat Anılarda Yaşar/ Refik Durbaş/ Doğan Kitap
36. Sıradan Bir Gün/ Yekta Kopan/ Can Yayınları
37. Çalılık/ Christian Jungersen/ Ayrıntı Yayınları
38. Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler/ Der. Yalçın Çakmak-Tuncay Şur/ İletişim Yayınları
39. Hava/ Buket Uzuner/ Everest
40. Vahşet Gecesi/ Jim Thompson/ Mephisto Kitaplığı
41. Nohut Oda/ Melisa Kesmez/ Sel Yayınları
42. İzonomi ve Felsefenin Kökenleri/ Kojin Karatani/ Metis Yayınları
43. Bir Dükkanı Beklemek/ Uğur Nazlıcan/ Yapı Kredi Yayınları
44. 60’lı Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük/ Derya Bengi/ Yapı Kredi Yayınları
45. Adınla Başlar Hayat/ Zakes Mda/ Ayrıntı Yayınları
46. Tekvin/ Arif Ergin/ Doğan Kitap
47. Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane/ İsmail E. Erünsal, Timaş Yayınları
48. Manikürlü Eller Almanya’da Elektrik Robini Saracak/ Lea Nocera/ İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
49. Yolun Sonundaki Ev/ Oya Baydar/ Can Yayınları
50. Meraklısı için Casuslar Kitabı/ Murat Yetkin/ Doğan Kitap
Jüri: Doğan Hızlan, Selim İleri, A. Ömer Türkeş, Ömer Erdem, Yücel Kayıran, Haydar Ergülen, İhsan Yılmaz, Metin Celâl, Erkan Aktuğ
YILIN EN İYİ 10 ÇOCUK KİTABI
Bir Damla Deniz/ Ingrid Chabbert/ Uçanbalık
Resimlerle sözcüklerin eşsiz bir uyum içinde biririne karıştığı, yarattığı duygu yoğunluğuyla okuru sarıp sarmalayan Bir Damla Deniz, hayalleri gerçekleştirmek için asla geç olmadığını ‘kuşaklar arası bir sevgi öyküsü’ ile anlatıyor. Küçük bir çocuğun şefkat, fedakarlık ve cesaretten beslenen kahramanca yolculuğu büyük büyükannesinin içindeki sönmeye yüz tutmuş fenere yeniden güç vererek her yaştan okurun kalbine dokunuyor. Ingrid Chabbert’in şiirsel metnine ödüllü illüstratör Guridi’nin oryantal desenlerden beslenen çizimleri eşlik ediyor.
Acemiler İçin Şövalyelik/ Elys Dolan/ Doğan Egmont
Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler 2/ Elena Favilli, Francesca Cavallo/ Hep Kitap
Ağustosböceği/ Shaun Tan/ Desen Yayınları
Bir Damla Deniz/ Ingrid Chabbert/ Uçanbalık
Canım Ağacım/ Jacques Goldstyn/ Can Çocuk
Evrim, Dünya Üzerindeki Yaşamın Tam Hikâyesi/ Glenn Murphy/ İş Bankası Kültür Yayınları
Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi/ Behiç Ak/ Günışığı Yayınları
Mortina/ Barbara Cantini/ Çınar Yayınları
Neye Benzer Gelecek/ Olivier de Solminihac/ Tudem
Komşularım/ Einat Tsarfati/ Redhouse Kidz
Not: Çocuk yazarımız Devrim Yılmaz seçti. Kitaplar alfabetik olarak sıralandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle