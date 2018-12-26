2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu
Onlarca tiyatro ekibi yüzlerce oyunla seyirci karşısına çıktı 2018’de. Tiyatro eleştirmenlerinden oluşan uzman jürimiz yılın en iyi 10 oyununu sıraladı; Pürtelaş Tiyatro’nun ‘Martı’sı yılın en iyisi oldu.
1. Martı - Pürtelaş Tiyatro
Serdar Biliş’in sahnelediği Anton Çehov’un klasikleşmiş eseri ‘Martı’, seyircinin dikkat ve merakını arasız 100 dakika boyunca ayakta tutan, zamanı ve zemini çok da belirgin bir olmayan bir yere taşısa da insan ruhuna dair özünü koruyan bir oyun.
Asu Maro
2. Hakikat, Elbet Bir Gün - D22
3. Bir Baba Hamlet - Baba Sahne
4. Killology - Craf Tiyatro
5. Seni Seviyorum Türkiye - Bakırköy Belediye Tiyatroları
6. Arzu Tramvayı - BKM
7. 3. Richard - Altıdan sonra Tiyatro
8. Mutluyduk Belki Bugüne Kadar - Twotwo Production
9. Yuva | Home - B Planı
10. Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit - Tiyatro Hemhâl
Tiyatro jürisi: Asu Maro, Bahar Çuhadar, Erdoğan Mitrani, Gülin Dede, Hami Çağdaş, Leman Yılmaz, Merih Tangün
NOT: Ekim 2017 - Aralık 2018 sezonuna denk gelen oyunlar üzerinden değerlendirme yapılmıştır.
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