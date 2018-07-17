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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler2017'de dünyanın en çok kazanan oyuncusu George Clooney oldu
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Kitap Sanat
17.07.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

2017'de dünyanın en çok kazanan oyuncusu George Clooney oldu

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2017'de dünyanın en çok kazanan oyuncusu George Clooney oldu

Forbes dergisi, 2017 yılında eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini açıkladı. Listenin zirvesinde ABD'li boksör Floyd Joy Mayweather bulunuyor. 2017 yılının en çok kazanan aktörü ise George Clooney oldu.

Listenin birinci sırasında, vergi öncesi 285 milyon dolar kazanca ulaştığı düşünülen ABD'li boksör Floyd Joy Mayweather yer aldı.
Oyuncu George Clooney, 2017'de dünyanın en çok kazanan oyuncusu oldu ve listede ikinci sırada yer buldu. Clooney'nin geliri 239 milyon dolar değerinde.

BBC Türkçe'nin haberine göre oyuncunun gelirindeki artışının önemli bir nedeni, kurucularından olduğu tekila şirketinin satışı oldu.
Üçüncü sırada yaklaşık 165.5 milyon gelirle, Kardashian kardeşlerin en küçüğü olan, kozmetik alanında yatırımları bulunan Kylie Jenner yer aldı.
Listenin ilk onunda ayrıca Judy Sheindlin, Dwayne Johnson, U2, ColdPlay, Lionel Messi, Ed Sheeran ve Cristiano Ronaldo yer buldu.

1. Floyd Mayweather - 285 milyon dolar
ABD'li boksör Mayweather, 2017'de Conor McGregor'a karşı ringe çıktığı maçından 550 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti. Mayweather 2015'te de listeye girmişti.

2017de dünyanın en çok kazanan oyuncusu George Clooney oldu

2. George Clooney - 239 milyon dolar

Clooney'nin gelir artışının büyük bölümü tekila şirketi Casamigos'un 1 milyar dolarlık satışından kaynaklanıyor. Clooney şirketi iki ayrı isimle birlikte 2013'te kurmuştu.

3. Kylie Jenner - 166.5 milyon dolar

Kardashian kardeşlerin en küçüğü, 20 yaşındaki Jenner, bu geliri sahip olduğu kozmetik imparatorluğundan elde etti. Ailece rol aldıkları reality show programı ve sosyal medyada 110 milyon takipçiye sahip olması da gelirine yardımcı oldu.

2017de dünyanın en çok kazanan oyuncusu George Clooney oldu

4. Judy Sheindlin - 147milyon dolar

Yargıç Judy olarak da bilinen Judy Sheindlin ABD'li bir avukat ve TV yıldızı. Sheindlin ABD'de yargılama üzerine kurulu şov programlarından büyük bir gelir elde etti.

5. Dwayne Johnson - 124 milyon dolar

46 yaşındaki eski güreşçi, oyuncu Dwayne Johnson gelirini oyunculuktan elde etti.

6. U2 - 118 milyon dolar

İrlandalı müzik grubu U2'nun 2017'deki turnesi, grubun gelirinde büyük bir artış sağladı.

7. Coldplay - 115.5 milyon dolar

Coldplay listede yer alan ilk İngiliz grup oldu.

8. Lionel Messi - 111 milyon dolar

Futbolcu Messi, 2017 yılında kulübü Barcelona ile sözleşmesini yeniledi. Kulübün yıllık gelir ve ek ödemeler için 80 milyon dolar vermesi, Messi'nin dünyada en fazla kazanan futbolcu olmasını sağladı. Adidas'la ömür boyu sürecek bir anlaşma izmlayan Messi; Gatorade, Pepsi, Ooredoo, Huawei ve Hawkers gibi şirketlerle de sponsorluk anlaşmaları yaptı.

2017de dünyanın en çok kazanan oyuncusu George Clooney oldu

9. Ed Sheeran - 110 milyon dolar

Listeye göre Sheeran dünyanın en çok kazanan şarkıcısı oldu. 27 yaşındaki şarkıcının 2017'deki albümü yılın en başarılı albümü olarak kabul ediliyor.

10. Cristiano Ronaldo - 108 milyon dolar

Ronaldo, Dünya Kupası'nın en başarılı isimlerinden biri. Dokuz yıl Real Madrid'de oynayan futbolcu, bu ay İtalyan Juventus takımına transfer oldu. Nike'la imzaladığı ömür boyu sürecek anlaşma, 1 milyar dolar değerinde.

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