2010’ların en iyi caz şarkısı Ercüment Orkut’tan ‘Low Profile'

İstanbul Caz Festivali, caz müziği alanından önde gelen isimlerin önerileriyle 2010-2019 yılları arası Türkiye caz sahnesinin öne çıkan parçalarını içeren 100 parçalık bir liste hazırladı. Türkiye’den cazı yakından takip eden gazeteciler, eleştirmenler, radyo programcıları, plak şirketi ve festival yöneticileri gibi sektör insanlarından oluşan 21 kişilik jüri tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında, Ercüment Orkut’un ‘Low Profile’ parçası yer aldı. Çağrı Sertel Trio’nun ‘Burning Circles’ı ikinci, Alp Ersönmez’in ‘Zorla Güzellik’i ise üçüncü oldu. 96 farklı sanatçı ve topluluğun yer aldığı 100 parçalık listenin ilk 10’dan sonrası yıllara göre sıralanarak online müzik uygulaması Spotify’da yayımlandı.

Tüm listeye https://open.spotify.com/playlist/4MR9jEYPPLyMAWwhMvvCyO?si=6XabH_glQbWwOJNE_0U1gw adresinden ulaşılabiliyor.

Ahmet Uluğ, Batu Akyol, Burak Sülünbaz, Eray Aytimur, Ersin Babaoğlu, Feridun Ertaşkan, Francesco Martinelli, Gülden Teztel, Hakan Rauf Tüfekçi, Harun İzer, Hülya Tunçağ, Levent Öget, Murat Sezgi, Naim Dilmener, Orhan Tekelioğlu, Pelin Opcin, Sanat Deliorman, Tuğçe Alpaslan, Yekta Kopan, Yeşim Pekiner ve Zuhal Focan’ın oylarıyla belirlenen liste hakkında İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, “Caz müziği, Türkiye’de son yıllarda çok hızlı bir ilerleme kaydetti. Hem bir önceki dönemde yetişen isimler birbirinden başarılı albümler yayımladılar hem de son 3-4 yılda genç müzisyenlerden farklı tarzlara açılan çok başarılı kayıtlar dinledik. Caz alanını yakından takip eden isimlere de danışarak hazırladığımız bu liste ile Türkiye’de caz müziğinin son on yılını hatırlamak istedik. Amacımız bir ‘en iyiler’ listesinden ziyade, döneme damgasını vurmuş isimlere olabildiğince geniş şekilde yer vermekti. Umarız keyifle dinlersiniz” yorumunu yaptı.

Türkiye’de 2010’ların en iyi 10 caz şarkısı

1. Low Profile, Ercüment Orkut

2. Burning Circles, Çağrı Sertel Trio

3. Zorla Güzellik, Alp Ersönmez

4. Look, Stop & Listen, Ferit Odman

5. Kimse Bilmez, Ediz Hafızoğlu

6. You Are Safe, Elif Çağlar

7. Snowflake, Can Çankaya, Kağan Yıldız

8. Kara Gider, Cenk Erdoğan

9. Warm Autumn, Kerem Görsev

10. Bekle, Selen Gülün