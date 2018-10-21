20 yıldır sözleşmeli
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Devlet Tiyatroları’nın (DT) çeşitli birimlerinde daimi olarak çalıştırılan ancak ‘süreli sözleşmeli personel’ adı altında 300 gün üzerinden sigortalı gösterilen, yıllık ücretli izin, tazminat, mesai ve bunun gibi sosyal haklardan yararlandırılmayan yaklaşık 650 personelle ilgili sorunu TBMM gündemine taşıdı.
CHP’li Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Özel, önergesinde özetle şunları kaydetti:
“DT Genel Müdürlüğü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7’nci maddesi uyarınca unvanı, adedi, sözleşme tavan ücreti ve hizmet sözleşmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca vize edilen ‘sözleşmeli misafir sanatçı’ istihdam etmektedir. Söz konusu hizmet sözleşmelerinin maksimum 300 günlük olması nedeniyle hem statü hukukunda hem de iş hukukunda tanımlanmış olan yıllık izin hakkı, mazeret izin hakları, fazla çalışma ücreti, kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi gibi hakları yok sayılmaktadır. Dahası mevcut sözleşmelerinde sözleşmenin feshinde statü hukukuna aykırı olarak savunma hakkı tanınmadan sadece yeterlilik ölçütüyle sözleşmelerin feshi düzenlenmiştir. Bu çerçevede DT’de yaşanan ve hak kayıplarına neden olan bu statüdeki istihdamın sona erdirilmesi için adım atılması gerekmektedir. Bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.”
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