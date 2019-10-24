20 yıldır parlayan yıldız
14 Kasım akşamı gerçekleşecek açılış konseriyle birlikte 20’nci yaşına giren İş Sanat, yeni sezonda kendine has müzikal dilini oluşturmuş, ilgi çekici sanatçıları ağırlayacak. İş Sanat’ın Thomas Rösner yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve genç kemancı Demirhan Gökbudak’ın performansıyla başlayacak yeni dönemini, kurumun eski direktörü Filiz Ova değerlendirdi.
10 yılda heyecandan nefesimin kesildiği, müziğin tınısıyla gözlerimin defalarca dolduğu, avuçlarımın içinin alkışlamaktan patlayacak hale geldiği, hayatımın belki de en değerli anılarını biriktirdim İş Sanat çatısı altında. Öte yandan, 10 Temmuz 2012’de hayatımdaki en acı günlerden biri olarak hatırladığım bir kaybı da yaşadım. O sabah İş Sanat’ın operasyon sorumlusu Onur Kaya’nın telefonda vefat haberini veren sesi, direktörümüz Meriç Soylu’nun Cihangir’deki evi ve vefat ilanını hazırlarken hıçkırarak ağladığımız camlı ofis hiç aklımdan çıkmayan kareler. Sonrası sessizlik ve altı yıl boyunca bize bırakılan mirası sadece korumakla kalmayıp, ülkenin şartları ne olursa olsun ileriye taşıma çabamız...
Yo-Yo Ma, Janine Jansen, Hilary Hahn, Daniil Trifonov, Valery Gergiev, Paavo Järvi, David Sanborn, Sonny Rollins, Martha Graham Dance Company, Pink Martini, Paco de Lucía ve Buika gibi saymakla bitmeyen dünya devlerine yenilerini eklemek, üzüntüye boğulmuş bizlere ve İş Sanat izleyicisine Yeşim Gürer’le başlayıp Meriç Soylu’yla pekişen bağlılığını ve heyecanını kaybettirmemek.
China Moses
20. YILINDA, RUTİNİN DIŞINDA...
Her yeni dönem yeni bir bakış açısı getirir. İş Sanat’ın 20’nci sezonunda da kendine has müzikal dilini oluşturmuş, oldukça ilgi çekici sanatçılar var. Bunlardan biri klasik müziğe yeni bir soluk getirmeyi ve özgürlükçü, sıra dışı deneyimler sunmayı amaçlayan Mahler Chamber Orchestra. Alışılagelmiş müzikal yorumları sorgulayarak müziğin ruhunu izleyiciye aktarmayı hedefleyen orkestra, günümüzün cesur ve yenilikçi şefleri arasında yer alan François-Xavier Roth yönetiminde üç farklı solist ile 13 Aralık Cuma akşamı İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Les Siecle Orkestrası’nın kurucusu, Londra Senfoni Orkestrası’nın sürekli misafir şefi Roth, bir eseri çalmanın kilit noktasını “Rutine düşmemek ve eserleri her daim ilk kez çalarmışçasına seslendirmek” olarak anlatıyor. İş Sanat izleyicisi de Joseph Haydn, Bohuslav Martinu, György Ligeti ile Kuzey Avrupalı bestecilerin eserlerinin seslendirileceği gecede rutinin dışında bir repertuvar dinleyecek.
Antonio Zambujo
Genelde Mariza, Carminho, Cristina Branco gibi kadın yorumcularla tanıdığımız, fado türünde özgün tarzıyla kendinden söz ettiren gitarist şarkıcı Antonio Zambujo 24 Ocak 2020 Cuma akşamı İş Sanat’ta olacak. Portekiz halk müziği, bossa nova, caz ve pop müziğinden etkilenen yorumuyla Zambujo, dünya müziğine yeni bir soluk getiren sanatçılardan. Ünlü bas gitarist Richard Bona ve Kübalı piyanist Alfredo Rodriguez ile 11 Mart 2020, Çarşamba akşamı sahneyi paylaşacak Afrika kökenli Amerikalı genç davulcu Taylor Gordon da caz müzik dünyasında ses getirmeye aday kadın müzisyenlerden. Selin Sümbültepe, Melike Şahin ve Kalben gibi ülkemizde kendi müzik dilini oluşturmuş genç kadın seslerin de programda yer alması ayrıca dikkate değer.
İŞ SANAT KULİSİNDE İZ BIRAKANLAR
20’nci sezonun klasik müzik serisinde yer alan sanatçılar arasında ayrıca İş Sanat kulisinde tatlı izler bırakmış değerli müzisyenler var. 10 Mart 2020, Salı akşamı Camerata Royal Concertgebouw ile İş Sanat’a konuk olacak Behzod Abduraimov, Rusya Akademi Senfoni Orkestrası ile 2015 yılında ilk kez İş Sanat’a gelmişti. Orkestranın daimi şefi Vladimir Jurowski’nin aniden kulağından rahatsızlanmasıyla hızlıca şef değişikliği yapılmış; o zaman 25 yaşında olan genç piyanist tüm bu türbülanslı sürece rağmen konseri ustalıkla bitirmiş, Prokofiev piyano konçertosunu büyük teknik ustalık ve çarpıcı bir derinlikle yorumlamıştı. Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante ile 17 Şubat 2020, Pazartesi İş Sanat’ta sahne alacak Vivica Genaux, 2017 Ocak ayında koloratur soprano Simone Kermes ile gerçekleştirdiği Rival Queens konserinde, klasik müzik izleyicisinin Abba’nın ‘Gimme! Gimme! Gimme!’ şarkısına ritm tuttuğu nadir konserlerden birine imza atmıştı.
Selin Sümbültepe
Uzun zamandır İş Sanat sahnesinde tekrar görmeyi arzuladığımız, ülkemizin değerli piyanistlerinden Muhiddin Dürrüoğlu 2009 yılında İş Sanat’ın 10’uncu yılında Maxim Vengerov yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde görkemli bir açılış gerçekleştirmişti. Piyanist, İş Sanat’ın 20’nci yılında trompetçi Romain Leleu ile şef Frank Braley yönetimindeki Orchestra Royal de Chambre de Wallonie ile birlikte 3 Aralık Salı akşamı İş Sanat’a dönüyor.
14 Kasım Perşembe akşamı, Thomas Rösner yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve genç kemancı Demirhan Gökbudak ile kapılarını 20. sezonuna açacak İş Sanat yeni yaşın kutlu olsun.
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