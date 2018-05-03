2 kitap 2 ödül
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion’lular Derneği tarafından düzenlenen 10. NDS Edebiyat Ödülü’nü, Türkiye’de Can Yayınları’ndan çıkan ‘6.27 Treni’ adlı romanıyla Jean-Paul Didierlaurent kazandı.
Kitabın çevirmeni Aysel Bora da Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries’in ev sahipliğinde gerçekleşecek ödül töreni 9 Mayıs’ta Fransız Sarayı’nda yapılacak. Yayımlandığı yıl bir edebiyat fenomeni olarak kabul edilen ‘6.27 Treni’, kısa sürede 29 dile çevrilmişti.
Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 7’nci kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü’ne Doğan Kitap tarafından yayımlanan ‘Israrı Kanadında’ isimli kitabıyla Figen Alkaç layık görüldü.
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