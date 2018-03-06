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    2 bin 500 senelik bir ‘mülteci’ öyküsü

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Aisykhylos’un 2 bin 500 yıl önce yazdığı ‘Yakaranlar’, 8 Mart’ta DasDas’ta prömiyer yapıyor.

    Aisykhylos’un 2 bin 500 yıl önce yazdığı ‘Yakaranlar’, 8 Mart’ta DasDas’ta prömiyer yapıyor. Arif Pişkin, Didem Balçın, Mert Fırat ve Volkan Yosunlu rejisindeki oyunun koreografisinde Çıplak Ayaklar Kumpanyası’ndan Büşra Firidin’in, müziklerinde ise Vedat Yıldırım’ın imzası yer alıyor. Masis Aram Gözbek ise oyunun müzik direktörü. 11’inci yüzyıla kadar Bizans topraklarında korunmuş olan ‘Yakaranlar’, şimdi de Floransa’da bir kütüphanede saklanıyor. Oyun, Mısır’dan Yunanistan’a kaçabilmek için vatanlarını terk ederek bir tekneye binen elli cesur kadının mücadelesini anlatıyor. Aysun Şişik tarafından ilk kez Türkçe’ye çevrilen oyunda altısı profesyonel ve 44’ü amatör olmak üzere 50 oyuncu yer alıyor. ‘Yakaranlar’ insan haklarına, cinsiyet eşitliğine ve günümüzün de en büyük sorunu olan mülteci olmaya dair bir oyun. ‘Yakaranlar’ 8 Mart Perşembe saat 20.30’da DasDas Sahne’de

    Etiketler: DasDas , Mülteci , Yakaranlar
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