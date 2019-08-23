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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor

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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor

Lefkoşa Türk belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 2 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Bu yıl 17.’si gerçekleştirilecek olan festivalin açılışını 2 Eylül pazartesi saat 20:00’de Dostlar Tiyatrosu’nun Merhaba oyunu yapacak. Festival kapsamında on büyük, dört de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak. 3 Ekim perşembe günü 20:30’da Hüzün Ana ve Çcocukları oyununun gösterimiyle sona erecek olan festivalin programı şöyle:

Merhaba – Dostlar Tiyatrosu 2 Eylül Pazartesi – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM 100dk +12

Maraton – Moda Sahnesi 4 Eylül Çarşamba – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM 80 dk. +12

Senaryo – Siyah Beyaz Renkli 6 Eylül Cuma – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM

Çöp Canavarı – Cengiz Özek 7 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 – 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (40 dk. +3)

Oksimoron – Tatbikat Sahnesi 10 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 75 dk. +15

Tezgah – İkincikat Sahne 12 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 100 DK. +12

Masal Masal İçinde – Semaver Kumpanya 14 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 – 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (60 dk. +4)

Sokrates’in Son Gecesi – Tiyatro Üçartıbir 17 Eylül Salı – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 110 dk. +16

Yorgun Cümleler Günlüğü– TiyatrOPS 19 Eylül Perşembe– Temsil / 20.30 YDÜ AKKM - 60 dk. +16

Yeni Dünya / Bir Uzay Macerası – Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu 21 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 ve 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (50 dk. +6)

Cimri - Ankara Devlet Tiyatrosu 23 Eylül Pazartesi – Temsil / 20:30 YDÜ AKKM - 24 Eylül Salı – Temsil / 20:30 YDÜ AKKM 2 saat 15 dk. 2 perde +13

Dali’nin Kadınları – Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu 26 Eylül Perşembe – Temsil / 20.30 YDÜ AKKM 2 saat 2 perde +13

Tavşan Aranıyor - ATTA 28 Eylül Cumartesi – 2 Temsil / 14.00 ve 16.00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - 30 dk +3

Hüzün Ana ve Çocukları - Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2 Ekim Çarşamba – Temsil / 20:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - 3 Ekim Perşembe – Temsil / 20:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - 1 saat 10 dk +12

Gölge oyunu “Çöp Canavarı”, Çocuk Oyunları; “Masal Masal içinde”, “Bir Uzay Macerası Yeni Dünya”, “Tavşan Aranıyor” ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda, diğer oyunlar ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Tüm oyunlar saat 20:30’da, çocuk oyunları ise saat 14:00 ve 16:00’de başlayacak.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor

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