17. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başladı
Bu yıl 17’incisi düzenlenen Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali ‘Çiçekçi Sokağı Cinayeti’ adlı oyun ile seyirciyle buluştu.
Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen festival kapsamında 14 oyun sergilenecek. Festivalin açılışı Kedi Sahne Sanatları’nın hazırladığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile gerçekleşti. Hakan Altıner’in yönettiği, Altan Gördüm, Deniz Türkali, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil, Sadi Özen’in oynadığı oyunu 1100 kişi izledi. ‘Çiçekçi Sokağı Cinayeti’ oyununu izlemeye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ‘Kadıköy Tiyatro Festivali artık geleneksel hale geldi. Sezonun en iyi oyunlarını burada ücretsiz olarak sergileyeceğiz. Kadıköy İstanbul’un kültür sanat başkenti noktasına geldi. Kadıköy Belediyesi de burada bir yol gösterici, bir yer sağlayıcı noktasında. Kadıköy’de hemen her gün bir oyun var. Ben bundan çok mutluyum. Bunun daha da artması için elimizden geleni yapacağız’ dedi.
İki hafta sürecek festivalde tüm oyunlar saat 21.00’de başlayacak ve ücretsiz sahnelenecek. Oyunların davetiyeleri her oyunun etkinlik günü saat 14.00 - 18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınacak.
Festivalde Sahnelenecek Oyunlar Şöyle:
2 Temmuz Açık Aile / Tiyatro Yeniden
3 Temmuz Tamamla Bizi Ey Aşk /Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
4 Temmuz Komik Gazino / Metin Zakoğlu Tiyatrosu
5 Temmuz Nereden Nereye / Sgm Sahne Gösteri Müzik Yapım
6 Temmuz Kader Can /Bam Tiyatro
7 Temmuz Merhaba / Dostlar Tiyatrosu
8 Temmuz Şen Makas / Tiyatro Kare
9 Temmuz Hakikat, Elbet Bir Gün / Tiyatro D22
10 Temmuz Üçü Bir Arada /İstanbul Halk Tiyatrosu
11 Temmuz Hikayeler Sabahattin Ali / Rivayet Radyosu Yayına Başladı
12 Temmuz Teftişör / Tiyatro Adam
13 Temmuz Yalnızlar Kulübü / B Planı & Toy
14 Temmuz Tırnak İçinde Hizmetçiler / Tiyatro Hemhâl
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