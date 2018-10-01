Filmekimi'nden 'ROMA' sürprizi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 5-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Filmekimi’nin kapanış filmi ‘ROMA’ olacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Birlikte Güzel işbirliğiyle 5-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Filmekimi, programına yeni filmler eklemeye devam ediyor. 17. Filmekimi’nin açılış filmi, içerisinde Lady Gaga, Bradley Cooper gibi İsimleri barındıran; yönetmenliğini de Cooper’ın üstlendiği ‘Bir Yıldız Doğuyor’ olacak. Bu yıl Filmekimi’nde gösterilecek yapımların en dikkat çekenleri arasında, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón imzalı ‘ROMA’ da bulunuyor. ve Netflix’te gösterime girecek ‘ROMA’, Türkiye’de ilk defa Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.
Çeşitli ülkelerden Oscar adayı olarak belirlenen filmlerin de gösterileceği Filmekimi’nin biletleri 29 Eylül’de satışa çıktı
Detaylı bilgi için: http://filmekimi.iksv.org/tr
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