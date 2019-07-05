165 mimar bir arada
Enis Öncüoğlu’nun çektiği 165 mimarın portrelerinden oluşan ‘FORM.AL’ başlıklı sergi, Kalebodur’un desteğiyle Pilevneli Gallery Dolapdere’de izleyiciyle buluşuyor.
Öncüoğlu Mimarlık’ın sahibi Enis Öncüoğlu’nun çektiği 165 mimarın portrelerinden oluşan ‘FORM.AL’ sergisi, 9 Temmuz’a kadar Kalebodur’un sponsorluğunda Pilevneli Gallery Dolapdere’de.
Üyesi olduğu mimarlar meslek grubunun yaşayan her nesilden kişilerini kamerası ile buluşturan Enis Öncüoğlu, portre fotoğrafa yönelik ilgisini şöyle anlatıyor: “Görsel hafıza ve algıda seçicilik mimarlıkla beraber gelişen bir refleks oldu. Son birkaç sene öncesine kadar, sadece kentler, mimari ve seyahatler ile sınırlı fotoğraflar çekiyordum. Çevremdeki insanlar ve duygularını kadrajımda görmek, benim ilgimi daha fazla çekmeye başladı. Özellikle yakın çevrem ve mimar dostlarımı her ortamda fotoğraflayarak geniş bir arşiv oluşturdum.”
Enis Öncüoğlu hakkında:
Enis Öncüoğlu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1989 yılında mimar olarak mezun olduktan sonra çalışmaya Öncüoğlu Mimarlık’ta başladı ve ofisin kurucusu mimar Hasan Öncüoğlu’nun vefatının ardından da 1996 yılında şirketin genel müdürlüğünü üstlendi.
Enis Öncüoğlu pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada da jüri üyelikleri yapmakta ve MAPIC, MIPIM, ProEstate, ARKIPARC gibi pek çok ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılarak mimarlık ve gayrimenkul alanlarındaki tecrübelerini paylaşmaktadır.
Enis Öncüoğlu’nun TMMOB Mimarlar Odası üyeliği, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) ve OMIM (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Birliği) Yönetim Kurulu Üyelikleri, AMPD (Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği), TMMMB (Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği) ve ICSC (International Council of Shopping Centers) üyelikleri bulunmaktadır. Öncüoğlu aynı zamanda TSMD Ankara Mimarlık Merkezi’nin kurucuları arasındadır.
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