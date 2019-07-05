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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

165 mimar bir arada

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165 mimar bir arada

Enis Öncüoğlu’nun çektiği 165 mimarın portrelerinden oluşan ‘FORM.AL’ başlıklı sergi, Kalebodur’un desteğiyle Pilevneli Gallery Dolapdere’de izleyiciyle buluşuyor.

Öncüoğlu Mimarlık’ın sahibi Enis Öncüoğlu’nun çektiği 165 mimarın portrelerinden  oluşan ‘FORM.AL’ sergisi, 9 Temmuz’a kadar Kalebodur’un sponsorluğunda Pilevneli Gallery Dolapdere’de.

Üyesi olduğu mimarlar meslek grubunun yaşayan her nesilden kişilerini kamerası ile buluşturan Enis Öncüoğlu, portre fotoğrafa yönelik ilgisini şöyle anlatıyor: “Görsel hafıza ve algıda seçicilik mimarlıkla beraber gelişen bir refleks oldu. Son birkaç sene öncesine kadar, sadece kentler, mimari ve seyahatler ile sınırlı fotoğraflar çekiyordum. Çevremdeki insanlar ve duygularını kadrajımda görmek, benim ilgimi daha fazla çekmeye başladı. Özellikle yakın çevrem ve mimar dostlarımı her ortamda fotoğraflayarak geniş bir arşiv oluşturdum.”

Enis Öncüoğlu hakkında:

Enis Öncüoğlu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1989 yılında mimar olarak mezun olduktan sonra çalışmaya Öncüoğlu Mimarlık’ta başladı ve ofisin kurucusu mimar Hasan Öncüoğlu’nun vefatının ardından da 1996 yılında şirketin genel müdürlüğünü üstlendi.

Enis Öncüoğlu pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada da jüri üyelikleri yapmakta ve MAPIC, MIPIM, ProEstate, ARKIPARC gibi pek çok ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılarak mimarlık ve gayrimenkul alanlarındaki tecrübelerini paylaşmaktadır.

Enis Öncüoğlu’nun TMMOB Mimarlar Odası üyeliği, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) ve OMIM (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Birliği) Yönetim Kurulu Üyelikleri, AMPD (Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği), TMMMB (Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği) ve ICSC (International Council of Shopping Centers) üyelikleri bulunmaktadır. Öncüoğlu aynı zamanda TSMD Ankara Mimarlık Merkezi’nin kurucuları arasındadır.

165 mimar bir arada

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