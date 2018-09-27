1500 yıllık mozaik ziyarete açıldı
ADIYAMAN’da bulunan 1500 yıllık mozaik yapılan restorasyon ve konservasyon işleminin ardından ziyarete açıldı.
155 metrekarelik mozaik, bölgede bugüne kadar bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor. Kommagene uygarlığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent’te 2009 yılında bulunan ve koruma amaçlı üzeri örtülerek 2018 yılında yeniden açılan mozaik restore edilerek turizme kazandırıldı. Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, 155 metrekarelik mozaiğin 125 metrekaresinin sağlam olarak ortaya çıkartıldığını belirterek, “Bu büyüklükteki mozaiğin tek bir yapıda ortaya çıkması nedeniyle bölge turizmi açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
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