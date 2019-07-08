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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
08.07.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

15. Bodrum Müzik Festivali biletleri satışta...

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15. Bodrum Müzik Festivali biletleri satışta...

Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında konuklarını bu yıl 22-25 Ağustos tarihleri arasında ağırlamaya hazırlanıyor.

2005 yılında Doğuş Grubu’nun kuruculuğuyla yola çıkan Bodrum Müzik Festivali, bugün Bodrum’un sanat rotası haline gelmesinde önemli katkıları olan bir etkinlik haline olarak öne çıkıyor. Festival kariyerinin henüz başında olan genç yeteneklere de desteğini sürdürüyor. 

Dört gün sürecek festival, 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin Açılış Konseri’nde, Fazıl Say’a şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Festivalde, İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’e eşlik edeceği ve Say’ın Umut Senfonisi’nin Türkiye prömiyerinin yapılacağı konser dikkat çekiyor. 

Bodrum Müzik Festival boyunca Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni ve Finlandiya, tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.

Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Bodrum Müzik Festivali’nin bilet gelirlerinin tamamı kuruluşundan bu yana çeşitli vakıf ve derneklere bağış olarak aktarılıyor.

15. Bodrum Müzik Festivali biletleri satışta...

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