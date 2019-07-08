15. Bodrum Müzik Festivali biletleri satışta...
Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında konuklarını bu yıl 22-25 Ağustos tarihleri arasında ağırlamaya hazırlanıyor.
2005 yılında Doğuş Grubu’nun kuruculuğuyla yola çıkan Bodrum Müzik Festivali, bugün Bodrum’un sanat rotası haline gelmesinde önemli katkıları olan bir etkinlik haline olarak öne çıkıyor. Festival kariyerinin henüz başında olan genç yeteneklere de desteğini sürdürüyor.
Dört gün sürecek festival, 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin Açılış Konseri’nde, Fazıl Say’a şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Festivalde, İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’e eşlik edeceği ve Say’ın Umut Senfonisi’nin Türkiye prömiyerinin yapılacağı konser dikkat çekiyor.
Bodrum Müzik Festival boyunca Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni ve Finlandiya, tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.
Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Bodrum Müzik Festivali’nin bilet gelirlerinin tamamı kuruluşundan bu yana çeşitli vakıf ve derneklere bağış olarak aktarılıyor.
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