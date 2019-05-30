12 yılda 14 milyon hediye kitap
İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyası, bu yıl 12’nici kez gerçekleştiriliyor. Bu yılki karne hediyesi olarak Anna Sewell tarafından 1878 yılında kaleme alınmış bir dünya klasiği olan ‘Siyah İnci’ seçildi.
TÜRKİYE İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası, bu yıl 12’nici kez gerçekleştiriliyor. Kampanya kapsamında 1 milyon öğrenciye hediye edilecek kitap, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin ev sahipliğinde, gazeteci yazar Doğan Hızlan’ın da katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısında tanıtıldı. Bu yılki karne hediyesi olarak Anna Sewell tarafından 1878 yılında kaleme alınmış bir dünya klasiği olan ‘Siyah İnci’ seçildi. Kampanyada, ‘Siyah İnci’yle birlikte çocuklara armağan olarak 12 yılda 14 milyon kitap verilmiş olacak.
GÖRME ENGELLİLERE DE
Adnan Bali, “Kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz felsefe doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin ortak paydası hep uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olması. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmanın, bilinçli, çağdaş, iyi eğitimli nesiller yetiştirme heyecanımızın bir parçası olan ve 12 yıldır devam eden ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyasıyla ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşmamız da bunun bir göstergesi” dedi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini alan tüm çocuklara kitaplarının İş Bankası şubelerinden verileceğini ifade eden Bali, ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevleri ile çocuk eğitim evlerinde kalan çocuklara da kitap armağan edeceklerini vurguladı. Bali, görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırdıkları kitapları okullarına göndereceklerini söyledi.
İş Bankası kampanyayla çocuklara; 2008 yılından bu yana ‘Alice Harikalar Diyarında’, ‘Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler’, ‘Yazarlarımızdan Öyküler’, ‘Halime Kaptan’ ve ‘Küçük Mavi Gezegen’, ‘Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler’, ‘Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler’, ‘Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk’ ve ‘Depremden Korkmuyorum - Nasıl Korunacağımı Biliyorum’, ‘Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar’, ‘Astronotlar Üşür mü? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar’, ‘Robotlar Hapşırabilir mi? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar’ adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.
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