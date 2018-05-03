10 yıldır ‘edebiyatı takip ediyor’
‘Edebiyatı Takip Ediyoruz’ temasıyla 10’uncu yılını kutlayan İTEF - İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali bugün başlıyor. 70’ten fazla yazarın katılacağı etkinlik, 12 Mayıs’a kadar sürecek.
Kalem Kültür Derneği’nin düzenlediği İTEF’te bu yıl 22 ülkeden 74 yazar, 21 edebiyat profesyoneli, 9 performans sanatçısı olmak üzere toplam 104 katılımcıyla birlikte söyleşiler, etkinlikler, atölyeler, konserler ve edebiyat partileri gerçekleştirilecek.
Yarın saat 13.00-14.00 arasında Doğan Egmont tarafından Bomontiada’da düzenlenecek ‘Çocuklar için doğru kitap nasıl seçilir?’ başlıklı etkinliğe Hürriyet gazetesinin çocuk editörü Ömür Kurt ile çocuk kitabı yazarı Burcu Aktaş katılacak. Kitapları tüm dünyada çok satanlar listelerinde yer alan Finlandiyalı ünlü yazar Sofi Oksanen de yarın saat16.00’da Bomontiada’da Hülya Balcı moderatörlüğündeki ‘Güzellik, Hayat ve Başka Trajediler’ başlıklı konuşmanın ardından Doğan Kitap’tan çıkan son kitabı ‘Norma’yı imzalayacak. Pucca, Arzum Uzun, Burak Aksak gibi isimlerin okurlarla buluşacağı Bomontiada’da ayrıca ‘gece yarısı edebiyat partileri’ düzenlenecek.
6 Mayıs Pazar 20.30’da KargArt’ta düzenlenecek ‘Editörü Yazara Soruyor’ etkinliğinde Ayfer Tunç, son romanı ‘Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura’nın hazırlanış serüveni hakkında editörü Mustafa Çevikdoğan’ın sorularını yanıtlayacak.
Polisiye yazarı Ayşe Erbulak, çağdaş Danimarka edebiyatının önemli isimlerinden Peder Frederik Jensen’i 6 Mayıs Pazar saat 13.00’te Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nde ağırlayacak. Marente de Moor, Edina Szvoren, Pierre J. Mejlak, Maryam Madjidi, Katerina Poladjan, Nermin Yıldırım, Sinem Sal gibi pek çok yazarın okurla buluşacağı İTEF 2018 festival programına www.itef.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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