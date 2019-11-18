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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

10. Gala Modern 14 Aralık’ta

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10. Gala Modern 14 Aralık’ta

İstanbul Modern’in çocuklar ve gençlere yönelik eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, 10. yılını kutluyor. 14 Aralık Cuma akşamı Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek gecede, Türkiye ve dünyadan sanatçıların yapıtları müzenin projeleri için destek yarışında yer alacak.

İstanbul Modern’in eğitim programlarını destekleyerek çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla düzenlenen Gala Modern, 14 Aralık Cumartesi akşamı Maçakızı Bodrum Loft ana sponsorluğunda Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek.
Sunuculuğunu Rana Erkan Tabanca’nın yapacağı gecede, müzenin eğitim projelerine kaynak sağlamak amacıyla destek yarışı gerçekleştirilecek. 10. yıla özel destek yarışında Türkiye ve dünyadan sanatçıların yapıtları koleksiyonerlerle buluşacak.İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 2009 yılından bu yana düzenlenen Gala Modern gecelerinden sağlanan destekle 553 bin çocuk ve gencin sanat eğitiminden yararlandığına dikkat çekti. Eczacıbaşı, 10. yılını geride bırakan Gala Modern’in geleceğin sanatseverlerinin yetişmesine katkıda bulunduğunu hatırlattı.

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