10. Gala Modern 14 Aralık’ta
İstanbul Modern’in çocuklar ve gençlere yönelik eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, 10. yılını kutluyor. 14 Aralık Cuma akşamı Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek gecede, Türkiye ve dünyadan sanatçıların yapıtları müzenin projeleri için destek yarışında yer alacak.
İstanbul Modern’in eğitim programlarını destekleyerek çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla düzenlenen Gala Modern, 14 Aralık Cumartesi akşamı Maçakızı Bodrum Loft ana sponsorluğunda Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek.
Sunuculuğunu Rana Erkan Tabanca’nın yapacağı gecede, müzenin eğitim projelerine kaynak sağlamak amacıyla destek yarışı gerçekleştirilecek. 10. yıla özel destek yarışında Türkiye ve dünyadan sanatçıların yapıtları koleksiyonerlerle buluşacak.İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 2009 yılından bu yana düzenlenen Gala Modern gecelerinden sağlanan destekle 553 bin çocuk ve gencin sanat eğitiminden yararlandığına dikkat çekti. Eczacıbaşı, 10. yılını geride bırakan Gala Modern’in geleceğin sanatseverlerinin yetişmesine katkıda bulunduğunu hatırlattı.
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