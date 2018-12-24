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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
24.12.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

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10 bin kişi izledi

Fazıl Say ‘Truva Sonatı’nın İstanbul prömiyerini önceki gün Volkswagen Arena’da yaptı.  

Piyanist ve besteci Fazıl Say, ‘Truva Sonatı’ adlı eserinin İstanbul prömiyerinde hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'daki konserde, Yekta Kopan'ın eserlere ilişkin yönelttiği soruları yanıtlayan Say, eseri Çanakkale Belediyesi'nin Truva Yılı kapsamında sipariş ettiğini dile getirdi. Sanatçı, eserin dünyada ilk kez Ağustos'ta Çanakkale'de gerçekleştirilen festivalde yorumlandığını dile getirerek, "Çok sevinmiştim, 10 bölümlük, 40-42 dakikalık Truva Sonatı'nı, kendi ülkemin, Anadolu’nun toprağının destanını yapmış olmaktan. Bunu yapmak, bir Anadolulu olarak benim için gurur ve onur kaynağıdır" dedi.  

Güzel bir tablo

Eserin birbirine bağlı 10 bölümden oluştuğunu vurgulayan Say, yorumlamanın da oldukça zor olduğunun altını çizerek, bir dramı konu alan destandaki önemli şahısların her birini bir melodi, ritm ya da belirli notalarla sembolize ettiğine dikkati çekti. Konserde İzmir Süiti'ni de yorumlayan sanatçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü için sipariş edilen eserde çok sevdiği İzmir'i piyano eserine yansıtmak istediğini söyledi.

Suare ve matine olmak üzere 10 bin kişinin konseri izlediğini sözlerine ekleyen sanatçı, "Bu benim için gerçekten bir onurdur. Böyle bir ilgi, talep. Ama bu Türkiye için de güzel bir tablo diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve konserin sonunda uzun süre alkışlanan Say, ayrıca ‘Summertime’ ile ‘Paganini Caz’ adlı eserleri de seslendirdi.

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