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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

1 numaralı DJ Marshmello ilk kez İstanbul’da

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1 numaralı DJ Marshmello ilk kez İstanbul’da

3 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Electric Playground, dünyanın 1 numaralı DJ’i Marshmello ve ‘This Girl’ parçasıyla çıkış yapan Kungs’ı ilk kez İstanbul’da ağırlayacak.

Marshmello, Fortnite oyunundaki canlı performansıyla 10 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyanın gündemine oturan gizemli bir sanatçı... Beyaz kaskı, siyah çarpı işaretli gözleri ve sevimli gülüşüyle tüm dünyayı etkisi altına alan Marshmello, görüntüsünü gizleyerek müziğin ön planda olduğu bir marka yaratıyor ve dünya listelerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Instagram, YouTube ve Spotify kullanıcılarının tercihlerine göre David Guetta, Alan Walker, Calvin Harris ve Skrillex gibi dev rakiplerini geride bırakarak dünyanın en iyi Dj’yi olan Marshmello, Epifoni ve Charm Music organizasyonuyla 3 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Electric Playground kapsamında ilk kez İstanbul’da sahneye çıkacak. “Sadece iyi müzik yapmak istiyorum” diyen Marshmello, aynı zamanda Skrillex, Diplo, Justin Bieber, Avicii, Zedd ve Ariana Grande gibi isimlerle birlikte hitlere imza atıyor.

1 numaralı DJ Marshmello ilk kez İstanbul’da

Kungs ise müzik kariyerine henüz beş yaşındayken ailesinin ona verdiği bir djembe ile başladı. Dans müziği ve pop dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan 21 yaşındaki Kungs, ‘This Girl’ parçasıyla 45 ülkenin müzik listelerinde 1 numaraya yerleşti. ‘Yılın en iyi elektro albümü’, ‘yılın DJ’i’ gibi pek çok ödül sahibi Kungs, Coachella, Tomorrowland, ULTRA Miami gibi dünyanın en büyük festival ve mekanlarında sahne aldı ve şimdi ilk kez İstanbul’da...

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