1 numaralı DJ Marshmello ilk kez İstanbul’da
3 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Electric Playground, dünyanın 1 numaralı DJ’i Marshmello ve ‘This Girl’ parçasıyla çıkış yapan Kungs’ı ilk kez İstanbul’da ağırlayacak.
Marshmello, Fortnite oyunundaki canlı performansıyla 10 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyanın gündemine oturan gizemli bir sanatçı... Beyaz kaskı, siyah çarpı işaretli gözleri ve sevimli gülüşüyle tüm dünyayı etkisi altına alan Marshmello, görüntüsünü gizleyerek müziğin ön planda olduğu bir marka yaratıyor ve dünya listelerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Instagram, YouTube ve Spotify kullanıcılarının tercihlerine göre David Guetta, Alan Walker, Calvin Harris ve Skrillex gibi dev rakiplerini geride bırakarak dünyanın en iyi Dj’yi olan Marshmello, Epifoni ve Charm Music organizasyonuyla 3 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Electric Playground kapsamında ilk kez İstanbul’da sahneye çıkacak. “Sadece iyi müzik yapmak istiyorum” diyen Marshmello, aynı zamanda Skrillex, Diplo, Justin Bieber, Avicii, Zedd ve Ariana Grande gibi isimlerle birlikte hitlere imza atıyor.
Kungs ise müzik kariyerine henüz beş yaşındayken ailesinin ona verdiği bir djembe ile başladı. Dans müziği ve pop dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan 21 yaşındaki Kungs, ‘This Girl’ parçasıyla 45 ülkenin müzik listelerinde 1 numaraya yerleşti. ‘Yılın en iyi elektro albümü’, ‘yılın DJ’i’ gibi pek çok ödül sahibi Kungs, Coachella, Tomorrowland, ULTRA Miami gibi dünyanın en büyük festival ve mekanlarında sahne aldı ve şimdi ilk kez İstanbul’da...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle