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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
GÖKHAN YENİCE
19.07.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

​Gizemli sisin ardında...

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​Gizemli sisin ardında...
Julio Cortazar

Latin Amerika’nın en önemli edebiyat dâhilerinden Cortazar’ın ilk romanı ‘Sınav’da sisli, neredeyse sürreel Buenos Aires sokaklarında final sınavına girmeden önce şehirde eğlenmeye çıkan bir grup öğrencinin peşine takılıyoruz. Cortazar, Buenos Aires’i kaplayan gizemli sisin arasından benzer süreçler yaşayan tüm ülkelerin halklarına göz kırpıyor.

Eğer Cortazar’ın ‘Seksek’ adlı başyapıtını okudu iseniz, ‘Sınav’ın, ‘Seksek’te sergilenen ustalığa ait ilk işaretleri barındırdığını belirtmek isteriz. Yok okumamış iseniz kronolojik bir okumada Cortazar’ın yazı dünyası ve ileride nasıl bir yazı tekniğiyle karşılacağınıza dair giriş seviyesi bir yapıt olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır.
Cortazar, Arjantin’den ayrılıp Paris’e yerleşmeden 1950’de bitirdiği bu romanı yayımlamaya 1980’lerde karar verir, lakin 1984 yılında yakalandığı kanser, romanı raflarda görmesine izin vermez. Roman, ilk kez 1986 yılında yayımlanır. Arjantin’e bir veda romanı olarak bakabileceğimiz bu Cortazar ‘bilinçakımı’ metninde sisli, neredeyse sürreel Buenos Aires sokaklarında final sınavına girmeden önce şehirde eğlenmeye çıkan bir grup öğrencinin peşine takılırız. Juan ve Clara, Buenos Aires’in sisli sokaklarına arkadaşları Andres ve Stella ile buluşmak üzere çıkar. Gizemli bir karakter olan Abel tarafından takip edilirler.
1960’larda yazdığı ‘Seksek’ gibi bir ustalık dönemi değil demiştik, metne serpiştirilmiş edebi ve felsefi referanslar novelistik bir yapıdan uzak durmakta. Her ne kadar bu göndermeler Cortazar’ın nereden beslendiğine ve düşünsel altyapısının resmini çizmeye dair notları olsa da çoğu kez metne katkısından çok, anlık zihinsel boşluklar yaratmak için kullanılmış gibi, bir an romandan koparan soluk alma noktaları sanki.
Aslında, Antik Roma retorisyenlerinin ‘consecutio temporum’, yani bir hikâye içerisinde yer alan olayların aktarımında zaman uyumu, yüzlerce yıl ve hatta hâlâ geçerliliğini koruyan bir retori ilkesiyken Cortazar, metinlerini oluştururken bu ilkeyi hiç dikkate almayacak, aksine kuralları yıkan metinlerin ne kadar güçlü olabildiğini ortaya koyacaktır. Cortazar, Romalı retorik ustalarının kurallarını hiçe sayarak onlara teknik bir ‘nanik’ çekmektedir. Cortazar’ın ‘Sınav’ı -ki aynı zamanda nasıl bir yazar olacağının da ‘sınavı’- bu bilinmeyen suların ve vahşi dalgaların yer aldığı açık denize korkusuzca çıkışıdır.
Cortazar, bu romanından bahsederken; Arjantin’in içinde bulunduğu siyasi karanlıkta yayımlamanın uygun olmadığını düşündüğünü belirtmesinde, metnin satır aralarında Peron hükümeti ve öncesinde Arjantin’e dair çok gerçekçi zamansız tespitlerinin yer alması yatıyor. Elbette bu tespitler sadece Arjantin’e özel olarak kalmakta değil, Buenos Aires’i kaplayan gizemli sisin arasından benzer süreçler yaşayan tüm ülkelerin halklarına göz kırpmakta ve durumlarını (durumumuzu) kibarca
hatırlatmakta.
Metnin okumasında uzun süre hiçbir olay cereyan etmeyecektir, karakterlerin birbiriyle ilişkileri ve sis ve Arjantin’i temsil eden Buenos Aires etrafında dönen, ara ara edebiyat ve felsefe göndermeleri ile yorucu bir okuma egzersizi gibi duracaktır ama olaylar olmaya başladığında... İyisi mi Latin Amerika’nın bu en önemli edebiyat dâhilerinden biri olan Cortazar’ın ilk yapıtını okuyup siz karar verin.

SINAV ​Gizemli sisin ardında...
Julio Cortazar
Çeviren: Ayşe Nihal Akbulut
Can Yayınları, 2018
304 sayfa, 25.50 TL.

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